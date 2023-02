Moedig Cercle ontzegt Standard de zege (en de top 4) in de extra tijd

Cercle Brugge - Standard kort samengevat

Cercle en Standard geven elkaar geen duimbreed toe

Cercle Brugge, bezig aan een ferme opmars, en Standard, op de drempel van de top vier, keken elkaar vol vertrouwen in de ogen. Het leverde een vurige wedstrijd op met veel duels en overtredingen, maar ook weinig uitgesproken doelkansen.

Toen Standard een paar keer kwam dreigen, botste het steeds op een groen-zwarte muur waarin de gaten netjes dichtgeplamuurd werden. Cercle was pas halfweg de eerste helft gevaarlijk. Deman schatte een voorzet van Siquet echter verkeerd in en Bokadi had een geweldige tackle klaar op de knal van Denkey. Tussendoor, aan de overkant, maakte de bedrijvige Ohio het doelman Majecki lastig.

Na de rust waren de kansjes aanvankelijk voor de thuisploeg, al maakte Bodart zich geen zorgen bij de pogingen van Siquet en Denkey. Standard-coach Deila voelde wel dat hij moest bijsturen en bracht Cimirot en Perica in het veld.

De wissel rendeerde, want goaltjesdief Perica kopte al vallend een voorzet van Canak in doel. De VAR verbrodde het feestje, want die zag Canak net buitenspel lopen. Minuten waren de Rouches de afgekeurde 0-1 al vergeten. De VAR maakte scheidsrechter Put attent op ongelukkig handspel van Daland en Zinckernagel mocht de strafschop omzetten.

Met de 0-1 op zak waande Standard zich al in de top vier, maar dat was buiten een strijdbaar Cercle gerekend. In de toegevoegde tijd pakte Ueda een inworp aan op zijn borst en jaste de bal er in de draai onhoudbaar in. 1-1 was een terechte uitslag na een bijzonder intense wedstrijd.