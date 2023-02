LIVE: Zorgen Antwerp en Club Brugge voor vuurwerk op de Bosuil?

clock 4' eerste helft, minuut 4. Het is aan beide kanten nog wat aftasten in deze openingsminuten. Club toont wel wat meer drang naar voren, bij Antwerp kijken ze de kat uit de boom. . Het is aan beide kanten nog wat aftasten in deze openingsminuten. Club toont wel wat meer drang naar voren, bij Antwerp kijken ze de kat uit de boom.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 13:30 eerste helft, 13 uur 30. Aftrap. Scheidsrechter Lothar D'Hondt fluit de topper op gang. Zorgen Antwerp en Club Brugge voor vuurwerk in het Bosuilstadion? . Aftrap Scheidsrechter Lothar D'Hondt fluit de topper op gang. Zorgen Antwerp en Club Brugge voor vuurwerk in het Bosuilstadion?

clock 13:19 vooraf, 13 uur 19. 3 jaar zonder thuiszege tegen Club. Voor eigen fans winnen tegen Club Brugge, het bleek de afgelopen seizoenen een bijzonder lastige opdracht voor Antwerp. De laatste thuiszege tegen Club dateert al van 10 november 2019. Sindsdien volgden in het Bosuilstadion 2 gelijke spelen en evenveel nederlagen. . 3 jaar zonder thuiszege tegen Club Voor eigen fans winnen tegen Club Brugge, het bleek de afgelopen seizoenen een bijzonder lastige opdracht voor Antwerp. De laatste thuiszege tegen Club dateert al van 10 november 2019. Sindsdien volgden in het Bosuilstadion 2 gelijke spelen en evenveel nederlagen.

clock 13:17 vooraf, 13 uur 17. 2-2 in de heenronde. Net voor de WK-break stonden beide ploegen dit seizoen al eens tegenover elkaar. Voor Club werd dat een duel met een wrange nasmaak. Mechele en Jutgla gaven de landskampioen een bonus van twee goals, maar tijdens drie dolle minuten in het slotkwartier brachten Frey en Janssen Antwerp nog langszij. Antwerp zette daarmee een punt achter een negatieve reeks tegen Club Brugge. Vorig seizoen pakte het in de reguliere competitie op eigen veld nog een puntje tegen Club, maar nadien volgde verlies op Jan Breydel en de onderlinge duels in Play-off I leverden een 0 op 6 op. . 2-2 in de heenronde Net voor de WK-break stonden beide ploegen dit seizoen al eens tegenover elkaar. Voor Club werd dat een duel met een wrange nasmaak. Mechele en Jutgla gaven de landskampioen een bonus van twee goals, maar tijdens drie dolle minuten in het slotkwartier brachten Frey en Janssen Antwerp nog langszij.



clock 13:09 vooraf, 13 uur 09. Betrouwbare defensie. 11 clean sheets na 23 speeldagen, geen enkele ploeg in 1A doet beter dan Antwerp. Bij Club Brugge kon Gouden Schoen Simon Mignolet dit seizoen maar 6 keer de nul houden. Daarmee doet Club even goed als Anderlecht. Antwerp incasseerde dit seizoen nog maar 23 goals, alleen Genk doet net iets beter met 20 tegentreffers. Bij Club slikten ze al 29 stuks. . Betrouwbare defensie 11 clean sheets na 23 speeldagen, geen enkele ploeg in 1A doet beter dan Antwerp. Bij Club Brugge kon Gouden Schoen Simon Mignolet dit seizoen maar 6 keer de nul houden. Daarmee doet Club even goed als Anderlecht. Antwerp incasseerde dit seizoen nog maar 23 goals, alleen Genk doet net iets beter met 20 tegentreffers. Bij Club slikten ze al 29 stuks.

clock 13:04 vooraf, 13 uur 04. Sterke thuisreputatie voor Antwerp. Antwerp liet dit seizoen in eigen huis bitter weinig liggen. Elf thuiswedstrijden leverden maar liefst negen overwinningen op. Enkel tegen Racing Genk ging het op eigen veld de boot, terwijl Anderlecht een puntje kon meegrissen op de Bosuil. De statistieken van Club Brugge buitenshuis ogen minder indrukwekkend. De teller staat nog maar op vijf uitzeges, terwijl de landskampioen toch al vier keer buitenshuis onderuitging en twee keer gelijk speelde. . Sterke thuisreputatie voor Antwerp Antwerp liet dit seizoen in eigen huis bitter weinig liggen. Elf thuiswedstrijden leverden maar liefst negen overwinningen op. Enkel tegen Racing Genk ging het op eigen veld de boot, terwijl Anderlecht een puntje kon meegrissen op de Bosuil.

clock 13:03 Kan Mignolet nog eens de nul houden? vooraf, 13 uur 03. Kan Mignolet nog eens de nul houden?

clock 12:58 vooraf, 12 uur 58. Voert Club de druk op AA Gent op? Club, de nummer vier in de stand, kan vandaag tot op drie punten naderen van Antwerp, de nummer drie. Ook in de strijd voor Play-off I kan de landskampioen zichzelf wat meer ademruimte geven. Met een overwinning loopt Club 5 punten uit op eerste achtervolger AA Gent, dat vanavond nog een op papier lastige thuiswedstrijd wacht tegen leider Racing Genk. Antwerp kan op zijn beurt een slag slaan en de kloof op Club uitdiepen tot maar liefst 9 punten. . Voert Club de druk op AA Gent op? Club, de nummer vier in de stand, kan vandaag tot op drie punten naderen van Antwerp, de nummer drie. Ook in de strijd voor Play-off I kan de landskampioen zichzelf wat meer ademruimte geven.



clock 12:55 vooraf, 12 uur 55. Ontgoochelende week voor Antwerp. Club Brugge kon vorige week op bezoek bij Zulte Waregem eindelijk nog eens winnen, na zeven wedstrijden zonder zege. Meteen ook de eerste overwinning onder de nieuwe trainer, Scott Parker. Antwerp bleef op de vorige speeldag dan weer steken op een scoreloos gelijkspel bij Anderlecht en kende afgelopen woensdag ook geen succes in de halve finales van de Croky Cup. Op bezoek bij Union verloor het de heenwedstrijd met 1-0. . Ontgoochelende week voor Antwerp Club Brugge kon vorige week op bezoek bij Zulte Waregem eindelijk nog eens winnen, na zeven wedstrijden zonder zege. Meteen ook de eerste overwinning onder de nieuwe trainer, Scott Parker.



clock 12:45 vooraf, 12 uur 45. Keita meteen in de basis bij Antwerp. Bij Antwerp neemt OHL-huurling de plaats in van de geschorste Stengs. Avila is zijn basisplaats kwijt en ook Kerk moet vrede nemen met een plek op de bank. Janssen keert na zijn schorsing terug in de basis en ook Bataille staat aan de aftrap. . Keita meteen in de basis bij Antwerp Bij Antwerp neemt OHL-huurling de plaats in van de geschorste Stengs. Avila is zijn basisplaats kwijt en ook Kerk moet vrede nemen met een plek op de bank. Janssen keert na zijn schorsing terug in de basis en ook Bataille staat aan de aftrap.

clock 12:39 vooraf, 12 uur 39. Parker gooit het weer om bij Club. Scott Parker blijft achteraan met de pionnen schuiven bij Club Brugge. Mata en Boyata verdwijnen weer uit de basis, Mechele en Hendry krijgen hun kans. Rits komt ook in de ploeg, terwijl Buchanan terugkeert uit schorsing. Vooraan vervangt Sowah de geblesseerde Jutgla. Ook Skov Olsen ligt in de lappenmand, Nielsen verhuist naar de bank. . Parker gooit het weer om bij Club Scott Parker blijft achteraan met de pionnen schuiven bij Club Brugge. Mata en Boyata verdwijnen weer uit de basis, Mechele en Hendry krijgen hun kans. Rits komt ook in de ploeg, terwijl Buchanan terugkeert uit schorsing. Vooraan vervangt Sowah de geblesseerde Jutgla. Ook Skov Olsen ligt in de lappenmand, Nielsen verhuist naar de bank.

clock 10:13 Gisteren kwam de harde kern Club nog eens op scherp zetten. vooraf, 10 uur 13. Gisteren kwam de harde kern Club nog eens op scherp zetten.

clock 10:12 vooraf, 10 uur 12. Er is nog veel werk, maar de spelers zijn klaar om er volledig voor te gaan. Het wordt een moeilijke match voor ons, maar des te meer een uitdaging. . Scott Parker (coach Club Brugge). Er is nog veel werk, maar de spelers zijn klaar om er volledig voor te gaan. Het wordt een moeilijke match voor ons, maar des te meer een uitdaging. Scott Parker (coach Club Brugge)

clock 10:10 vooraf, 10 uur 10. Dat we Club Brugge op 9 punten kunnen zetten? We moeten gewoon bij de eerste 4 eindigen, hoe maakt niet uit. Wie de andere clubs in de top 4 zijn, maakt ons niet uit. Wij maken onze eigen rekening. Mark van Bommel (coach Antwerp). Dat we Club Brugge op 9 punten kunnen zetten? We moeten gewoon bij de eerste 4 eindigen, hoe maakt niet uit. Wie de andere clubs in de top 4 zijn, maakt ons niet uit. Wij maken onze eigen rekening. Mark van Bommel (coach Antwerp)

clock 10:09 vooraf, 10 uur 09. Antwerp-Club Brugge. Een ontmoeting tussen Antwerp en Club Brugge, dat geeft altijd vonken. Op de Bosuil ontvangt de nummer 3 de nummer 4. Het verschil in de stand: 6 punten. . Antwerp-Club Brugge Een ontmoeting tussen Antwerp en Club Brugge, dat geeft altijd vonken. Op de Bosuil ontvangt de nummer 3 de nummer 4. Het verschil in de stand: 6 punten.