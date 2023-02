LIVE: Antwerp en Club komen amper tot kansen in teleurstellend eerste halfuur

Muja wordt door Meijer net voor het ingaan van de zestien onderuitgehaald. De Kosovaar lijkt zelf achter het been van Meijer te haken, ref D'Hondt laat het tot woede van de Antwerpse aanhang dan ook passeren. Muja is wel slecht neergekomen op zijn schouder en heeft verzorging nodig.

eerste helft, minuut 38. Verzorging voor Muja. Muja wordt door Meijer net voor het ingaan van de zestien onderuitgehaald. De Kosovaar lijkt zelf achter het been van Meijer te haken, ref D'Hondt laat het tot woede van de Antwerpse aanhang dan ook passeren. Muja is wel slecht neergekomen op zijn schouder en heeft verzorging nodig. .

eerste helft, minuut 32. Opstootje. Lang gaat onnodig hard door op Butez en dat zorgt voor een eerste opstootje in deze wedstrijd. Een kleine rimpeling op het wateroppervlak van de Dode Zee. .

eerste helft, minuut 28. Club claimt penalty. Combinerend lukt het niet en dus is het extra opletten bij stilstaande fases. Na een vrije trap van Rits valt de bal voor de voeten van Vanaken. Die haalt van dichtbij uit, maar zijn schot wordt afgeblokt door Alderweireld. Hendry claimt hands, maar D'Hondt gaat er niet op in. Terecht, zo leert de herhaling. .

eerste helft, minuut 26. Flinke botsing. Pijnlijk moment voor Janssen. Hij botst hoofd tegen hoofd met Mechele en moet duidelijk even bekomen. Na een kort oponthoud kan de spits zijn wedstrijd wel voortzetten. .

Muja kan fout Odoi niet uitbuiten. Odoi is niet aan zijn beste wedstrijd bezig. Hij levert de bal achteraan zomaar in bij Muja. Die ruikt zijn kans en pakt uit met een laag afstandsschot. Mignolet gaat goed plat. . eerste helft, minuut 24.

eerste helft, minuut 21. Balikwisha probeert toch wat vuur in het Antwerpse spel te krijgen. Zijn voorzet wordt weggewerkt tot bij Janssen, die met een lage knal Mignolet een eerste keer aan het werk zet. De Nederlander had daarbij evenwel hands begaan en dus wordt er terecht gefloten. .

eerste helft, minuut 18. Balikwisha haalt uit. Dan toch eens dreiging. De Laet gooit de bal in de zestien en daar probeert Balikwisha het ietwat opportunistisch in één keer. Geen onaardige poging, maar wel over de kooi van Mignolet. .