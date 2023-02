Er is meer dan het WK veldrijden: topper Antwerp-Club Brugge om 13.30 u

Er is nog veel werk, maar de spelers zijn klaar om er volledig voor te gaan. Het wordt een moeilijke match voor ons, maar des te meer een uitdaging.

vooraf, 10 uur 12. Er is nog veel werk, maar de spelers zijn klaar om er volledig voor te gaan. Het wordt een moeilijke match voor ons, maar des te meer een uitdaging. . Scott Parker (coach Club Brugge).

vooraf, 10 uur 10. Dat we Club Brugge op 9 punten kunnen zetten? We moeten gewoon bij de eerste 4 eindigen, hoe maakt niet uit. Wie de andere clubs in de top 4 zijn, maakt ons niet uit. Wij maken onze eigen rekening. Mark van Bommel (coach Antwerp).