LIVE: Vaesen vult de leemte van Lyle Foster meteen met een doelpunt in

eerste helft, minuut 17. Nacer Chadli is met voorsprong de gevaarlijkste man op het veld. De voormalige international duikt opnieuw - als een duiveltje uit een doosje - op voor de goal van Coucke, maar de doelman is bij de pinken en komt uitstekend uit. .

eerste helft, minuut 15. Eenrichtingsverkeer in Het Kuipje. Westerlo dropt de ene na de andere bal in de grote rechthoek. Coucke waant zich in een schietkraam, maar voorlopig liggen alle prijzen nog op de plank. .

eerste helft, minuut 12. Waarschuwingsschot Van den Keybus. De Club Brugge-productjes De Cuyper en Van den Keybus pakken uit met een ingestudeerd nummertje op hoekschop. De krullenol uit de Kempen legt de bal loepzuiver in de tweede zone, waar zijn maatje moederziel alleen post heeft gevat. Van den Keybus knalt in een tijd op het leer, maar zijn streep zoeft enkele centimeters boven de deklat. .

eerste helft, minuut 8. Westerlo is gretig aan het thuisduel tegen KV Mechelen begonnen. Het duwt de bezoekers plat met een constante druk naar voren. Mechelen moet voorlopig ondergaan. Frederik Vanderbiest is - door afwezigheid van de geschorste Defour - de bulderaar met dienst voor de dug-out van KVM. .

eerste helft, minuut 2. START. Westerlo ontvangt gehavend KV Mechelen in match der middenmoters. Volg de wedstrijd op de voet in onze website/app. .

vooraf, 15 uur 41. Slechte uitreputatie. KV Mechelen moet vandaag afrekenen met een ellendige statistiek. Het is samen met KV Oostende de slechtste uitploeg van de competitie. De ploeg van Steven Defour pakte slechts 4 op 27 dit seizoen. Het is zelfs al van 10 september geleden dat het nog eens al vierend de terugreis mocht maken, toen vertrok de feestbus vanuit het Guldensporenstadion van Kortrijk. .

Kyan Vaesen moet de leemte in de spits bij Westerlo invullen. De 21-jarige neemt er de plaats in van Lyle Foster, die naar het Burnley van Vincent Kompany is vertrokken. Ook Nacer Chadli komt weer in de ploeg. vooraf, 15 uur 34.