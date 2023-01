Standard zoekt eerherstel tegen Eupen: "Iedereen moet zijn werk beter doen, ik ook"

clock 09:20 vooraf, 09 uur 20. Geen Stef Peeters. Net als tegen OHL ontbreekt aanvoerder Stef Peeters bij Eupen. Toen geel geschorst, nu door een neusoperatie. "Natuurlijk zullen we hem als een van onze beste spelers missen. Dat zagen we ook in de eerste helft in Leuven." "Maar we hebben nu 1,5 week op automatismen kunnen trainen om zijn afwezigheid op te vangen. Onze nieuwe middenvelder Brandon Baiye kan daar mogelijk al van belang zijn." . Geen Stef Peeters Net als tegen OHL ontbreekt aanvoerder Stef Peeters bij Eupen. Toen geel geschorst, nu door een neusoperatie. "Natuurlijk zullen we hem als een van onze beste spelers missen. Dat zagen we ook in de eerste helft in Leuven."



"Maar we hebben nu 1,5 week op automatismen kunnen trainen om zijn afwezigheid op te vangen. Onze nieuwe middenvelder Brandon Baiye kan daar mogelijk al van belang zijn."

Standard blijft een heel goed team. We kennen de sterkte van de tegenstander, maar als we naar onze kwaliteiten spelen, kunnen we Standard in moeilijkheden brengen. Eupen-coach Edward Still.

Qua emoties is de derby tegen Standard voor ons een absolute topper. We weten wat ons te wachten staat en zijn vastbesloten de sfeer en de druk in ons voordeel te benutten. We mogen niet bang of onder de indruk zijn. Eupen-coach Edward Still

Ik zie een ploeg die zich opnieuw wil tonen en reageren. We staan nog steeds in een goede positie in het klassement. Iedereen - ook ik - moet zijn werk beter doen en presteren. Standard-coach Ronny Deila

Eerherstel Standard? Standard had 10 dagen geleden eindelijk nog eens gewonnen (thuis tegen KVM) en zo de top 6 bereikt, maar vorig weekend was het kansloos bij Antwerp (4-1). Komt daar nog bij dat de heenmatch in Eupen verloren ging met 2-0. In een woelig duel nekten Stef Peeters en Djeidi Gassama de grote buur. Ondanks de wisselvallige resultaten staat Standard gewoon zesde op 4 punten van de top 4 en Play-off I.



Komt daar nog bij dat de heenmatch in Eupen verloren ging met 2-0. In een woelig duel nekten Stef Peeters en Djeidi Gassama de grote buur.



Ondanks de wisselvallige resultaten staat Standard gewoon zesde op 4 punten van de top 4 en Play-off I.