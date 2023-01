LIVE: Perica zet dominant Standard op dubbele voorsprong tegen mak Eupen

Standard zoekt eerherstel. Voor het 4-1-verlies vorige week in Antwerp en voor de 2-0 in Eupen uit de heenmatch. Eupen tankte vertrouwen met de late 1-1 tegen OHL, maar speelde door de sneeuw vorige week niet tegen Genk. Volg de openingsmatch van de 23e speeldag hier of op Radio 1.