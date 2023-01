LIVE om 20.45u: Standard zoekt eerherstel tegen Eupen, dat dringend punten nodig heeft

clock 19:59 vooraf, 19 uur 59. Drie wijzigingen bij Eupen. Vorige week kon Eupen op een diefje met een punt gaan lopen aan Den Dreef. Een opsteker, al was het spel opnieuw niet veel soeps. Tegen streekgenoot Standard staan de Panda's vanavond opnieuw voor een lastige opdracht. Nochtans hebben de bezoekers - 15e in de stand - dringend punten nodig in de degradatiestrijd. Coach Still wijzigt zijn elftal op drie plaatsen ten opzichte van vorige week. Lambert, Jeggo en Nuhu verdwijnen uit de basiself, Davidson, Baiye en Charles-Cook zijn hun vervangers. . Drie wijzigingen bij Eupen Vorige week kon Eupen op een diefje met een punt gaan lopen aan Den Dreef. Een opsteker, al was het spel opnieuw niet veel soeps. Tegen streekgenoot Standard staan de Panda's vanavond opnieuw voor een lastige opdracht. Nochtans hebben de bezoekers - 15e in de stand - dringend punten nodig in de degradatiestrijd. Coach Still wijzigt zijn elftal op drie plaatsen ten opzichte van vorige week. Lambert, Jeggo en Nuhu verdwijnen uit de basiself, Davidson, Baiye en Charles-Cook zijn hun vervangers.

Dussenne keert terug. Na de zware nederlaag op Antwerp schuift coach Deila met enkele pionnen. Bope mag achteraan starten en ook aanvoerder Dussenne - die zijn transfer naar Lokomotiv Moskou zag afspringen - keert terug in de basis. Bokadi en de geschorste Cimirot verdwijnen uit de ploeg. Op het middenveld moet de jonge Canak zijn plekje afstaan. Zinckernagel schuift daardoor een rij naar achteren, voorin mag Ohio aan de partij beginnen.

Standard zoekt stabiliteit. Het seizoen van Standard is er voorlopig eentje van pieken en dalen. De Luikenaars begonnen rampzalig aan het seizoen, met 4 op 15, maar zetten daarna een uitstekende reeks neer. In september en oktober haalde het 24 op 30 en klopte het op de deur van play-off 1. Daarna stokte de machine opnieuw. Na de winterbreak kon het in vijf competitiewedstrijden amper één keer winnen, gelukkig lieten ook de concurrenten veel punten liggen. Vorige week kreeg de ploeg van coach Deila wel nog een optater op de Bosuil (4-1), vandaag tegen Eupen willen de Rouches eerherstel.

Geen Stef Peeters. Net als tegen OHL ontbreekt aanvoerder Stef Peeters bij Eupen. Toen geel geschorst, nu door een neusoperatie. "Natuurlijk zullen we hem als een van onze beste spelers missen. Dat zagen we ook in de eerste helft in Leuven." "Maar we hebben nu 1,5 week op automatismen kunnen trainen om zijn afwezigheid op te vangen. Onze nieuwe middenvelder Brandon Baiye kan daar mogelijk al van belang zijn."



"Maar we hebben nu 1,5 week op automatismen kunnen trainen om zijn afwezigheid op te vangen. Onze nieuwe middenvelder Brandon Baiye kan daar mogelijk al van belang zijn."

Standard blijft een heel goed team. We kennen de sterkte van de tegenstander, maar als we naar onze kwaliteiten spelen, kunnen we Standard in moeilijkheden brengen. Eupen-coach Edward Still.

Qua emoties is de derby tegen Standard voor ons een absolute topper. We weten wat ons te wachten staat en zijn vastbesloten de sfeer en de druk in ons voordeel te benutten. We mogen niet bang of onder de indruk zijn. Eupen-coach Edward Still.

Ik zie een ploeg die zich opnieuw wil tonen en reageren. We staan nog steeds in een goede positie in het klassement. Iedereen - ook ik - moet zijn werk beter doen en presteren. Standard-coach Ronny Deila.

Eerherstel Standard? Standard had 10 dagen geleden eindelijk nog eens gewonnen (thuis tegen KVM) en zo de top 6 bereikt, maar vorig weekend was het kansloos bij Antwerp (4-1). Komt daar nog bij dat de heenmatch in Eupen verloren ging met 2-0. In een woelig duel nekten Stef Peeters en Djeidi Gassama de grote buur. Ondanks de wisselvallige resultaten staat Standard gewoon zesde op 4 punten van de top 4 en Play-off I.



Komt daar nog bij dat de heenmatch in Eupen verloren ging met 2-0. In een woelig duel nekten Stef Peeters en Djeidi Gassama de grote buur.



Ondanks de wisselvallige resultaten staat Standard gewoon zesde op 4 punten van de top 4 en Play-off I.

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Marlon Fossey, Noe Dussenne, Kostas Laifis, Aron Dønnum, William Balikwisha, Steven Alzate, Merveille Bokadi, Philip Zinckernagel, Stipe Perica, Noah Ohio

Opstelling KAS Eupen. Lennart Moser, Jan Gorenc, Rune Paeshuyse, Brandon Baiye, Yentl Van Genechten, Gary Magnée, Nathan Bitumazala, Isaac Christie-Davies, Jason Davidson, Smail Prevljak, Regan Charles-Cook