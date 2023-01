LIVE: Doelpuntenfeest in Genk, Paintsil maakt er 4-0 van tegen Seraing

Het is echt David tegen Goliat gebleken.

tweede helft, minuut 67. Het is echt David tegen Goliat gebleken. . Stef Wijnants.

Daar is dan toch de 3-0. De assistenkoning en de topschutter vinden elkaar. Trésor zoekt en vindt Onuachu en de Nigeriaan kopt eenvoudig binnen.

Paintsil scoort, maar de vlag gaat meteen de hoogte in.

Wat een gekke fase. Een voorzet van Paintsil wordt onderweg aangeraakt waardoor Dietsch helemaal verrast is. De bal botst via de doelman op de lat, maar kan nog worden weggewerkt.

Seraing is de eerste ploeg die ten aanval trekt. Doelgevaar blijft voorlopig wel uit.

clock 22:03

tweede helft, 22 uur 03. We zijn weer vertrokken! Krijgen we nog vuurwerk te zien in deze tweede helft? .