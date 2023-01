Genk laat doelpuntenmachine vier keer draaien tegen rode lantaarn Seraing

Genk sluit speeldag 23 af met een klinkende 4-0 zege tegen Seraing. Na minder dan een kwartier was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Na de pauze scoorde de Limburgers nog twee keer, Seraing kon nooit een vuist maken en wordt nog wat dieper in de put geduwd.

We spelen nog twee minuten extra.

Veel gevaar krijgen we niet meer te zien in de slotfase. Genk speelt met 5 wisselspelers en moet wat langer zoeken naar de gepaste combinaties. Seraing kan ook nu geen vuist maken.

We krijgen een debutant. Anouar Ait El Hadj staat klaar om zijn debuut te maken voor de eerste ploeg van Genk.

