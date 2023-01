LIVE: Charleroi neemt commando van Union over, Nilsson zorgde met pegel voor openingsdoelpunt

De meester staat tegenover zijn leerling. Het Charleroi van Felice Mazzu is momenteel vier wedstrijden ongeslagen, maar ontvangt het Union van zijn voormalige T2 Karel Geraerts. Het belooft dus een tactisch steekspel te worden tussen twee ploegen in vorm. Volg de wedstrijd vanaf 20.45 uur op de voet op deze pagina of luister naar Radio 1.