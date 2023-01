LIVE: Gent in de problemen: Cercle scoort twee keer in twee minuten

Gent moet reageren en doet dat ook. Castro-Montes krijgt de bal in de zestien, maar verliest de bal. Hong raapt de bal op, maar mikt wild over.

Er is beterschap. We zien beter voetbal na de pauze.

Opnieuw gaat Ngadeu in de fout. De verdediger wil het leer terugkoppen naar doelman Nardi maar onderschat de snelle benen van Ueda. De Japanner grist de bal nog weg, maar kan de bal niet meer in doel mikken.

clock 17:02

tweede helft, 17 uur 02. We gaan weer van start. Gelukkig is er ook zoiets als een tweede helft. Benieuwd of we beter voetbal te zien krijgen na de rust. .