Gent verdedigt plekje in top vier op het veld van Cercle Brugge

vooraf, 11 uur 16. We hebben er lang voor moeten vechten om in de top vier te staan, ik hoop niet dat we dat plekje nog afgeven. Gent-spits Hugo Cuypers.

vooraf, 11 uur 15. Gent met vertrouwen. Eindelijk nog eens in de top vier. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck schurkte er de voorbije jaren vaak tegenaan, maar viel meestal net uit de boot. Door de zege tegen STVV staan de Buffalo's vierde, bovendien ten koste van aartsrivaal Club Brugge. In Sint-Truiden was de Gentse prestatie uitstekend. Met dan ook nog eens een ware scherpschutter in de rangen - Hugo Cuypers zit al aan 13 rozen in de competitie - kan het met vertrouwen richting Jan Breydel trekken. .