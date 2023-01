LIVE: Overwicht voor Anderlecht, maar beste kans voor Antwerp

Fase per fase

clock 29' eerste helft, minuut 29. Geen doelgerichtheid bij paars-wit. Voorlopig kunnen we nog geen oordeel vellen over nieuwkomer Gyrano Kerk. De Nederlandse aanvaller komt niet in het stuk voor. Een beetje zoals de volledige ploeg van Antwerp. Anderlecht doet te weinig met het balbezit. . Geen doelgerichtheid bij paars-wit Voorlopig kunnen we nog geen oordeel vellen over nieuwkomer Gyrano Kerk. De Nederlandse aanvaller komt niet in het stuk voor. Een beetje zoals de volledige ploeg van Antwerp. Anderlecht doet te weinig met het balbezit.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Sardella houdt Balikwisha goed af, maar moet wel een hoekschop toestaan voor Antwerp. Die wordt door de bezoekers vakkundig verprutst. . Sardella houdt Balikwisha goed af, maar moet wel een hoekschop toestaan voor Antwerp. Die wordt door de bezoekers vakkundig verprutst.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Hoewel Anderlecht veel aanvalslust toont, komt het niet tot kansen. Bert Sterckx op Radio 1. Hoewel Anderlecht veel aanvalslust toont, komt het niet tot kansen. Bert Sterckx op Radio 1

clock 25' eerste helft, minuut 25. Antwerp slaagt er voorlopig niet in om de wedstrijd in handen te nemen. Het lijkt alsof de bezoekers wachten tot de thuisploeg in de fout gaat. . Antwerp slaagt er voorlopig niet in om de wedstrijd in handen te nemen. Het lijkt alsof de bezoekers wachten tot de thuisploeg in de fout gaat.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Vermeeren ontsnapt aan geel. Vermeeren schoffelt Ashimeru onderuit op het middenveld. Lambrechts roept hem even tot de orde, maar houdt de kaarten voorlopig op zak. . Vermeeren ontsnapt aan geel Vermeeren schoffelt Ashimeru onderuit op het middenveld. Lambrechts roept hem even tot de orde, maar houdt de kaarten voorlopig op zak.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Geen penalty (bis). Ashimeru duikt na een knappe één-twee met Verschaeren de zestien in en gaat dan gretig onderuit in een duel met Pacho. Té gretig, er is niks aan de hand. Ashimeru ontsnapt zelfs aan geel voor een fopduik. . Geen penalty (bis) Ashimeru duikt na een knappe één-twee met Verschaeren de zestien in en gaat dan gretig onderuit in een duel met Pacho. Té gretig, er is niks aan de hand. Ashimeru ontsnapt zelfs aan geel voor een fopduik.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Muja mikt naast. Anderlecht mag dan het overwicht hebben, de eerste kans is wel voor Antwerp. Balikwisha met de gevaarlijke voorzet, aan de tweede paal besluit de vrijstaande Muja in één tijd naast. Dit had tussen de palen gemoeten. . Muja mikt naast Anderlecht mag dan het overwicht hebben, de eerste kans is wel voor Antwerp. Balikwisha met de gevaarlijke voorzet, aan de tweede paal besluit de vrijstaande Muja in één tijd naast. Dit had tussen de palen gemoeten.

clock 14' eerste helft, minuut 14.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Applaus hier voor het voetbal van Anderlecht van de voorbije minuten. Antwerp moet achteruit en dat doet het thuispubliek hoorbaar deugd. Bert Sterckx op Radio 1. Applaus hier voor het voetbal van Anderlecht van de voorbije minuten. Antwerp moet achteruit en dat doet het thuispubliek hoorbaar deugd. Bert Sterckx op Radio 1

clock 14' eerste helft, minuut 14. Anderlecht blijft nu toch komen. Dreyer dropt de bal in de zestien, maar Verschaeren kan er net niet bij en De Laet werkt het gevaar weg. . Anderlecht blijft nu toch komen. Dreyer dropt de bal in de zestien, maar Verschaeren kan er net niet bij en De Laet werkt het gevaar weg.



clock 9' eerste helft, minuut 9. Geen penalty. Pacho onderschept een voorzet van Amuzu en krijgt de botsende bal vervolgens ongelukkig tegen zijn hand. Bij Anderlecht claimen ze een penalty, maar scheidsrechter Lambrechts staat er met zijn neus op en laat doorspelen. . Geen penalty Pacho onderschept een voorzet van Amuzu en krijgt de botsende bal vervolgens ongelukkig tegen zijn hand. Bij Anderlecht claimen ze een penalty, maar scheidsrechter Lambrechts staat er met zijn neus op en laat doorspelen.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Kort overleg aan de zijlijn tussen Raman en Riemer. Anderlecht had het even moeilijk met de felle start van Antwerp, maar is intussen toch de ploeg met het meeste initiatief. De laatste pass komt voorlopig niet aan. . Kort overleg aan de zijlijn tussen Raman en Riemer. Anderlecht had het even moeilijk met de felle start van Antwerp, maar is intussen toch de ploeg met het meeste initiatief. De laatste pass komt voorlopig niet aan.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Anderlecht komt toch wat meer opzetten. Na een knappe run van Vertonghen komt de bal uiteindelijk bij Murillo. Dreyer wordt bereikt, maar die kan niet tot een schot komen. . Anderlecht komt toch wat meer opzetten. Na een knappe run van Vertonghen komt de bal uiteindelijk bij Murillo. Dreyer wordt bereikt, maar die kan niet tot een schot komen.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Verschaeren onzorgvuldig. Verschaeren zorgt voor diepgang en kan de bal vanaf de achterlijn voor doel trekken, maar hij besluit recht in de handen van Butez. Hier was meer mee te doen. . Verschaeren onzorgvuldig Verschaeren zorgt voor diepgang en kan de bal vanaf de achterlijn voor doel trekken, maar hij besluit recht in de handen van Butez. Hier was meer mee te doen.

clock 4' eerste helft, minuut 4. De Laet moet een eerste hoekschop toestaan, onder druk van Amuzu. Een eerste keer opletten voor Antwerp dus, maar de bezoekers komen de fase zonder kleerscheuren door. . De Laet moet een eerste hoekschop toestaan, onder druk van Amuzu. Een eerste keer opletten voor Antwerp dus, maar de bezoekers komen de fase zonder kleerscheuren door.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Antwerp neemt meteen het initiatief in handen. Dreyer moet bijspringen in de zestien van Anderlecht, Ekkelenkamp haalt hem foutief onderuit. . Antwerp neemt meteen het initiatief in handen. Dreyer moet bijspringen in de zestien van Anderlecht, Ekkelenkamp haalt hem foutief onderuit.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 13:31 eerste helft, 13 uur 31. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in het Lotto Park! Dendert ploeg-in-vorm Antwerp voort of kan Anderlecht eindelijk nog eens de punten thuishouden? . Aftrap Ze zijn eraan begonnen in het Lotto Park! Dendert ploeg-in-vorm Antwerp voort of kan Anderlecht eindelijk nog eens de punten thuishouden?

clock 13:20 vooraf, 13 uur 20. De sterke punten van Kerk zijn dat hij op de juiste momenten diep gaat en ook aardig kan meevoetballen. We zijn blij dat we hem erbij hebben. Mark van Bommel. De sterke punten van Kerk zijn dat hij op de juiste momenten diep gaat en ook aardig kan meevoetballen. We zijn blij dat we hem erbij hebben. Mark van Bommel