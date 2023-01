LIVE: Alles weer in evenwicht, ook Anderlecht met 10 na rood voor Raman

Antwerp komt nog eens gevaarlijk opzetten, maar de beslissende pass zit in de rug van Nsimba. De wedstrijd loopt nu echt op zijn laatste benen, krijgen we nog een winnaar?

tweede helft, minuut 88. Antwerp komt nog eens gevaarlijk opzetten, maar de beslissende pass zit in de rug van Nsimba. De wedstrijd loopt nu echt op zijn laatste benen, krijgen we nog een winnaar? .

tweede helft, minuut 84. Bij Antwerp komt Nsimba nog in de ploeg. Pacho mag gaan rusten. .

tweede helft, minuut 84. Dubbele wissel. Riemer grijpt in met een dubbele wissel. Trebel en Refaelov worden in de ploeg gedropt voor Dreyer en Diawara. .

tweede helft, minuut 82. Opnieuw 0-0? Even schrikken voor Butez wanneer De Laet de bal onhandig terugspeelt, maar de doelman voorkomt een knullige owngoal. De tijd begint intussen te dringen. Eindigt dit duel net als in de heenronde op een scoreloos gelijkspel? .

tweede helft, minuut 80. Ook bij Anderlecht wordt er nu gewisseld. Stroeykens komt in de ploeg voor Amuzu. .

tweede helft, minuut 74. In aanloop naar de vrije trap haalt Van Bommel Balikwisha naar de kant voor Scott. De vrijschop levert uiteindelijk geen gevaar op. .

tweede helft, minuut 72. Geel voor Debast. Debast maakt zich even breed en ontfutselt Muja de bal. Lambrechts ziet er vreemd genoeg een overtreding in van de Anderlecht-jongeling en deelt zelfs een gele kaart uit. Discutabele beslissing van de ref, Antwerp houdt er wel een vrije trap aan over. .