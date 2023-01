Anderlecht staat vanmiddag voor zware opdracht tegen ploeg-in-vorm Antwerp

Of we het beste voetbal in België spelen? Dat wil ik niet gezegd hebben. Het is in elk geval wel erg mooi om naar te kijken.

vooraf, 11 uur 07. Of we het beste voetbal in België spelen? Dat wil ik niet gezegd hebben. Het is in elk geval wel erg mooi om naar te kijken. Antwerp-coach Mark van Bommel.

clock 11:05

vooraf, 11 uur 05. Anderlecht op zoek naar reeksje. De zege tegen rode lantaarn Seraing was vorige week een absolute must voor Anderlecht. Paars-wit kon zo even het degradatiespook verdrijven, maar de belangrijke play-offs zijn voor Sporting nog niet bepaald in zicht. De ploeg van Riemer zou deugd hebben van een zegereeksje, maar dan moet het vandaag wel voorbij ploeg-in-vorm Antwerp zien te raken. The Great Old verslond vorige week nog Standard met 4-1 en lijkt opnieuw de topvorm van begin dit seizoen te pakken te hebben. Dankzij de zege van concurrent Union heeft Antwerp er ook alle belang bij om in het Lotto Park niets te laten liggen. .