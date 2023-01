LIVE: Moris behoedt Union al van vroege achterstand met prima redding

clock 21:33 rust, 21 uur 33. Rust. Zo gaan we rusten na een eerste helft met kansen langs beide zijden. Union voetbalde nog de meeste en de grootste mogelijkheden bij elkaar. Maar ook OH Leuven moest daar niet voor onderdoen. Het is opvallend dat het nog 0-0 staat na 46 minuten voetballen. . Rust Zo gaan we rusten na een eerste helft met kansen langs beide zijden. Union voetbalde nog de meeste en de grootste mogelijkheden bij elkaar. Maar ook OH Leuven moest daar niet voor onderdoen. Het is opvallend dat het nog 0-0 staat na 46 minuten voetballen.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45. 1' extra. Het spel heeft niet lang stil geleden. We krijgen dus maar één minuut extra tijd. . 1' extra Het spel heeft niet lang stil geleden. We krijgen dus maar één minuut extra tijd.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Toch nog een keertje OH Leuven, dat was al even geleden. Patris kapt zich vrij naar zijn linker en besluit dan uit te halen. Zijn schot zeilt ver over en naast. . Toch nog een keertje OH Leuven, dat was al even geleden. Patris kapt zich vrij naar zijn linker en besluit dan uit te halen. Zijn schot zeilt ver over en naast.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Lazare probeert het na nieuw balverlies bij de bezoekers een keer van ver. Doelman Cojocaru komt niet in de problemen, want het schot mist wat venijn. . Lazare probeert het na nieuw balverlies bij de bezoekers een keer van ver. Doelman Cojocaru komt niet in de problemen, want het schot mist wat venijn.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Balverlies. Knullig balverlies bij Leuven luidt bijna de 1-0 in. Adingra wordt nog net op tijd gehinderd door De Norre zodat de Union-speler het leer over doel mikt. Hier zat meer in voor de thuisploeg. . Balverlies Knullig balverlies bij Leuven luidt bijna de 1-0 in. Adingra wordt nog net op tijd gehinderd door De Norre zodat de Union-speler het leer over doel mikt. Hier zat meer in voor de thuisploeg.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Nu haalt Schrijvers Lazare onderuit om een tegenaanval te fnuiken. De middenvelder van OHL krijgt dan ook een geel karton onder de neus geduwd. . Nu haalt Schrijvers Lazare onderuit om een tegenaanval te fnuiken. De middenvelder van OHL krijgt dan ook een geel karton onder de neus geduwd.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Het is geen saaie 0-0. Beide ploegen gaan er vol voor. Tom Boudeweel op Radio 1. Het is geen saaie 0-0. Beide ploegen gaan er vol voor. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 30' eerste helft, minuut 30. Daar is de volgende kans al. Schrijvers snijdt naar binnen om dan de trekker over te halen. Zijn vizier staat echter nog niet op scherp. Aan kansen geen gebrek in deze eerste helft, al is dat openingsdoelpunt nog niet gevallen. . Daar is de volgende kans al. Schrijvers snijdt naar binnen om dan de trekker over te halen. Zijn vizier staat echter nog niet op scherp. Aan kansen geen gebrek in deze eerste helft, al is dat openingsdoelpunt nog niet gevallen.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Plots krijgt OH Leuven enorm veel ruimte. Dom wordt op rechts vrijgespeeld en hij kan ook uithalen. Moris moet op de proppen komen met een prima redding. Zo blijft het hier goed op en neer gaan in deze partij. . Plots krijgt OH Leuven enorm veel ruimte. Dom wordt op rechts vrijgespeeld en hij kan ook uithalen. Moris moet op de proppen komen met een prima redding. Zo blijft het hier goed op en neer gaan in deze partij.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Eerste gele kaart. Thorsteinsson breekt de tegenaanval af door aan het truitje van Lazare te trekken. De IJslander is dan ook de eerste speler die in het boekje van Lothar D'hondt verschijnt. Hij krijgt dus de eerste gele kaart. . Eerste gele kaart Thorsteinsson breekt de tegenaanval af door aan het truitje van Lazare te trekken. De IJslander is dan ook de eerste speler die in het boekje van Lothar D'hondt verschijnt. Hij krijgt dus de eerste gele kaart.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Union komt meer en meer opzetten. Lazare ontfermt zich over een tweede bal en haalt meteen uit. Zijn schot wordt nog in extremis gekeerd. . Union komt meer en meer opzetten. Lazare ontfermt zich over een tweede bal en haalt meteen uit. Zijn schot wordt nog in extremis gekeerd.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Union zet nu wel wat druk met twee hoekschoppen na elkaar. Een kans vloeit er echter niet uit, maar de thuisploeg steekt de neus wel wat aan het venster. . Union zet nu wel wat druk met twee hoekschoppen na elkaar. Een kans vloeit er echter niet uit, maar de thuisploeg steekt de neus wel wat aan het venster.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Redding Cojocaru. Wat een snoeihard schot van Boniface. De 22-jarige Nigeriaan haalt verwoestend uit en Cojocaru kan er nog net zijn vuisten tegen zetten. Dat was meer dan nodig. . Redding Cojocaru Wat een snoeihard schot van Boniface. De 22-jarige Nigeriaan haalt verwoestend uit en Cojocaru kan er nog net zijn vuisten tegen zetten. Dat was meer dan nodig.

clock 12' eerste helft, minuut 12. De partij is alvast in vijfde versnelling begonnen. Lazare kapt zich nu een keer vrij naar zijn linkervoet. Hij haalt ook uit, maar kan vanuit die scherpe hoek Cojocaru niet kloppen. . De partij is alvast in vijfde versnelling begonnen. Lazare kapt zich nu een keer vrij naar zijn linkervoet. Hij haalt ook uit, maar kan vanuit die scherpe hoek Cojocaru niet kloppen.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Oud-Heverlee Leuven komt er vaak prima uit. Tom Boudeweel op Radio 1. Oud-Heverlee Leuven komt er vaak prima uit. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 6' eerste helft, minuut 6. Ricca werkt weg op de lijn. Ook Union heeft een eerste gevaarlijke kans te pakken. Boniface kan draaien en schieten. De 1-0 lijkt in de maak, maar het leer wordt in laatste instantie nog weggewerkt door Ricca. . Ricca werkt weg op de lijn Ook Union heeft een eerste gevaarlijke kans te pakken. Boniface kan draaien en schieten. De 1-0 lijkt in de maak, maar het leer wordt in laatste instantie nog weggewerkt door Ricca.

clock 3' Redding Moris. OH Leuven voetbalt al meteen een hoekschop bij elkaar. Schrijvers slingert die voor doel en Patris kan ook koppen. Moris moet zich helemaal strekken om zijn vingertoppen tegen de bal te zetten. . eerste helft, minuut 3. crucial save Redding Moris OH Leuven voetbalt al meteen een hoekschop bij elkaar. Schrijvers slingert die voor doel en Patris kan ook koppen. Moris moet zich helemaal strekken om zijn vingertoppen tegen de bal te zetten.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen