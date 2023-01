Bloed, zweet en tranen heeft het gekost; maar Union pakt tegen OHL opnieuw de volle buit

Fase per fase

clock 22:39 einde, 22 uur 39. Einde. Het zit erop. We leken af te stevenen op een brilscore, maar daar stak Nilsson een stokje voor. De Zweed kopte een kwartier voor tijd de 1-0 binnen en dat was genoeg om de drie punten in het Dudenpark te houden.

clock 90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Union, Oussama El Azzouzi erin, Lazare Amani eruit wissel substitution out Lazare Amani substitution in Oussama El Azzouzi

clock 90' tweede helft, minuut 90. 6' extra. Stevent Union nog maar eens op een overwinning af of steekt Leuven nog stokken in de Brusselse wielen? We voetballen alvast nog zes minuten. . 6' extra Stevent Union nog maar eens op een overwinning af of steekt Leuven nog stokken in de Brusselse wielen? We voetballen alvast nog zes minuten.

clock 86' Patris kopt tegen de lat! Net als in de eerste helft levert Patris een uitstekende kopbal af op een hoekschop. Nu moet niet Moris, maar wel de lat redding brengen voor Union. Hier komt OHL dicht bij de gelijkmaker. . tweede helft, minuut 86. shot on goalpost Patris kopt tegen de lat! Net als in de eerste helft levert Patris een uitstekende kopbal af op een hoekschop. Nu moet niet Moris, maar wel de lat redding brengen voor Union. Hier komt OHL dicht bij de gelijkmaker.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Voor de zoveelste keer mogen we een afstandsschot noteren. Lazare verstuurt met zijn rechter een pegel af die over gaat. . Voor de zoveelste keer mogen we een afstandsschot noteren. Lazare verstuurt met zijn rechter een pegel af die over gaat.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij OH Leuven, Sofian Kiyine erin, Siebe Schrijvers eruit wissel substitution out Siebe Schrijvers substitution in Sofian Kiyine

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij OH Leuven, Musa Tamari erin, Thibault Vlietinck eruit wissel substitution out Thibault Vlietinck substitution in Musa Tamari

clock 77' tweede helft, minuut 77. Nilsson knikt de 1-0 binnen! De ban is dan toch gebroken. Lapoussin gooit het leer voor doel en daar staat Nilsson op de goede plaats. De Zweed kopt de bal prima binnen: 1-0. . Nilsson knikt de 1-0 binnen! De ban is dan toch gebroken. Lapoussin gooit het leer voor doel en daar staat Nilsson op de goede plaats. De Zweed kopt de bal prima binnen: 1-0.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Cojocaru wordt door de medische staf weer opgelapt. Hij krijgt een plakker op zijn voorhoofd geplakt en lijkt weer klaar voor de strijd. . Cojocaru wordt door de medische staf weer opgelapt. Hij krijgt een plakker op zijn voorhoofd geplakt en lijkt weer klaar voor de strijd.

clock 71' Flinke botsing. Cojocaru gooit alles in de strijd om een voorzet onschadelijk te maken. Kandouss gooit zich echter ook naar de bal en het komt tot een stevige botsing. De doelman heeft even verzorging nodig. . tweede helft, minuut 71. injury Flinke botsing Cojocaru gooit alles in de strijd om een voorzet onschadelijk te maken. Kandouss gooit zich echter ook naar de bal en het komt tot een stevige botsing. De doelman heeft even verzorging nodig.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Teuma eist de vrije trap op. Hij viseert de korte hoek, maar trapt prompt op de Leuvense muur. Dat heeft de kapitein van Union al beter gedaan. . Teuma eist de vrije trap op. Hij viseert de korte hoek, maar trapt prompt op de Leuvense muur. Dat heeft de kapitein van Union al beter gedaan.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Ricca gaat Burgess achterna en schoffelt op zijn beurt Lazare onderuit. Op z'n Uruguayaans heet dat dan. Het levert Union wel een interessante vrije trap op. . Ricca gaat Burgess achterna en schoffelt op zijn beurt Lazare onderuit. Op z'n Uruguayaans heet dat dan. Het levert Union wel een interessante vrije trap op.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Union, Loic Lapoussin erin, Simon Adingra eruit wissel substitution out Simon Adingra substitution in Loic Lapoussin

clock 63' tweede helft, minuut 63. Geraerts grijpt een eerste keer in. Hij haalt Adingra naar de kant en gooit Lapoussin tussen de lijnen. . Geraerts grijpt een eerste keer in. Hij haalt Adingra naar de kant en gooit Lapoussin tussen de lijnen.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Burgess schoffelt Patris brutaal onderuit. De verdediger krijgt een gele kaart voor zijn stevige tackle. . Burgess schoffelt Patris brutaal onderuit. De verdediger krijgt een gele kaart voor zijn stevige tackle.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Het blijft een leuke wedstrijd. Leuk om volgen. . Tom Boudeweel op Radio 1. Het blijft een leuke wedstrijd. Leuk om volgen. Tom Boudeweel op Radio 1