AA Gent klopt op de deur van top 4: Kan het tegen STVV binnenbreken?

vooraf, 12 uur . Puur defensief was het tegen Charleroi niet slecht, want zij scoren normaal altijd op verplaatsing. Samen met STVV staan we op de tweede plaats qua tegendoelpunten, na Genk. Maar in de opbouw moet ons spel wel nog veel beter. . Hein Vanhaezebrouck.

vooraf, 11 uur 58. STVV is defensief sterk en het is een uitmatch op kunstgras. Niet makkelijk, maar weer een belangrijke wedstrijd die we moeten proberen te winnen. Spelen op zondag om 21u? Ik pas me wel aan, maar voor de fans is het echt een hele opgave. Paul Nardi.