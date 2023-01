Witte rook in Seraing: Het terrein is speelklaar bevonden voor de partij tegen Anderlecht

The game is on. Scheidsrechter Van Damme heeft geoordeeld: Het terrein is speelklaar voor de partij tegen Anderlecht. Volg de wedstrijd om 16 uur op Radio 1 of in onze website/app.

vooraf, 10 uur 27. To be, or not to be? Het is momenteel bibberen en beven in Seraing. De vrieskou heeft het veld in het Stade du Pairay dfan ook in een twijfelachtige staat achtergelaten. Deze voormiddag controleren de bevoegde instanties de bespeelbaarheid van de grasmat nog. .