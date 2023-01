LIVE: Raman laat eerste grote kans liggen voor Anderlecht in Seraing

clock 20' eerste helft, minuut 20. Kwieke Dreyer. Anders Dreyer toont met een hakje en enkele knappe bewegingen waarom Anderlecht zo'n 4 miljoen flappen voor hem neerlegde. De Deen heeft een elegante stijl en is voorlopig betrokken bij elk Brussels gevaar. . Kwieke Dreyer Anders Dreyer toont met een hakje en enkele knappe bewegingen waarom Anderlecht zo'n 4 miljoen flappen voor hem neerlegde. De Deen heeft een elegante stijl en is voorlopig betrokken bij elk Brussels gevaar.

clock 19' eerste helft, minuut 19.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Sissoko maakt het zijn doelman even moeilijk met een dramatische terugspeelbal, maar Dietsch kan het leer nog net voor de neus van Raman weg werken. . Sissoko maakt het zijn doelman even moeilijk met een dramatische terugspeelbal, maar Dietsch kan het leer nog net voor de neus van Raman weg werken.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Benito Raman toont zich bedrijvig bij de bezoekers. Verschaeren draait goed weg en moffelt de bal richting zijn spits. Vanuit de kering kan Raman uithalen, maar via een Luiks been vliegt de bal in hoekschop. . Benito Raman toont zich bedrijvig bij de bezoekers. Verschaeren draait goed weg en moffelt de bal richting zijn spits. Vanuit de kering kan Raman uithalen, maar via een Luiks been vliegt de bal in hoekschop.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Raman laat het liggen (vanuit buitenspel). Dreyer laat zich voor het eerst opmerken met een uitstekende steekbal op Benito Raman. De spits kan alleen op Dietsch afstuiven, maar krijgt de bal niet voorbij de Seraing-goalie. Dat de scheidsrechter enkele tellen later voor buitenspel fluit, maakt de misser iets minder pijnlijk. . Raman laat het liggen (vanuit buitenspel) Dreyer laat zich voor het eerst opmerken met een uitstekende steekbal op Benito Raman. De spits kan alleen op Dietsch afstuiven, maar krijgt de bal niet voorbij de Seraing-goalie. Dat de scheidsrechter enkele tellen later voor buitenspel fluit, maakt de misser iets minder pijnlijk.

clock 10' eerste helft, minuut 10. De eerste tien minuten van de partij zitten erop. Het spel? Dat lijkt voorlopig nergens op. . De eerste tien minuten van de partij zitten erop. Het spel? Dat lijkt voorlopig nergens op.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Daar is Seraing voor het eerst. Bernier wordt goed diep gestuurd, maar kan Vertonghen niet afschudden. Terwijl de lijnrechter met zijn vlag wappert, jaagt Vagner een afvallende bal nog heerlijk binnen, al levert dat dus niets op. . Daar is Seraing voor het eerst. Bernier wordt goed diep gestuurd, maar kan Vertonghen niet afschudden. Terwijl de lijnrechter met zijn vlag wappert, jaagt Vagner een afvallende bal nog heerlijk binnen, al levert dat dus niets op.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Het is voor beide ploegen nog wat zoeken in een rommelige openingsfase. De Anderlecht-defensie oogt wat nerveus aan de bal, niet onlogisch na de vertoningen van de voorbije weken. . Het is voor beide ploegen nog wat zoeken in een rommelige openingsfase. De Anderlecht-defensie oogt wat nerveus aan de bal, niet onlogisch na de vertoningen van de voorbije weken.

clock 1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken! De bal rolt in Seraing. Kan Anderlecht, met alle druk van de wereld, een nieuw dieptepunt vermijden? Binnen tweemaal 45 minuten weten we het. . We zijn vertrokken! De bal rolt in Seraing. Kan Anderlecht, met alle druk van de wereld, een nieuw dieptepunt vermijden? Binnen tweemaal 45 minuten weten we het.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 vooraf, 16 uur . Het veld in Seraing is speelklaar geraakt. Straf, want op en rond het stadion ligt er een wit tapijt. Om een of andere reden koos de veldverzorger er wel voor om de lijnen rood te kleuren. Ondertussen staan aanvoerder Lepoint en Vertonghen bij scheidsrechter Van Damme voor de toss. Zo dadelijk beginnen we eraan. . Het veld in Seraing is speelklaar geraakt. Straf, want op en rond het stadion ligt er een wit tapijt. Om een of andere reden koos de veldverzorger er wel voor om de lijnen rood te kleuren. Ondertussen staan aanvoerder Lepoint en Vertonghen bij scheidsrechter Van Damme voor de toss. Zo dadelijk beginnen we eraan.

clock 15:54 vooraf, 15 uur 54. In de vrieskou en verstopt in een dikke pufferjas komt Jesper Fredberg het veld op. De sportieve directeur van Anderlecht lijkt vanuit de kleedkamer te komen. Heeft hij zijn spelers nog wat opgepompt met een peptalk? . In de vrieskou en verstopt in een dikke pufferjas komt Jesper Fredberg het veld op. De sportieve directeur van Anderlecht lijkt vanuit de kleedkamer te komen. Heeft hij zijn spelers nog wat opgepompt met een peptalk?

clock 15:48 Anderlecht kan zich optrekken aan statistiek. Voor wat het waard is: Anderlecht kan zich deze namiddag wel optrekken aan een hoopgevende statistiek. Sinds Seraing in 2021 terugkeerde op het hoogste niveau kon paars-wit altijd winnen van de Luikenaars. Met 3-0, 5-0 en 3-1 won het in de competitie ook telkens met ruime cijfers. Enkel in de beker kon Seraing het Anderlecht een keertje lastig maken. Onder Kompany had RSCA toen strafschoppen nodig. . vooraf, 15 uur 48. statistics Anderlecht kan zich optrekken aan statistiek Voor wat het waard is: Anderlecht kan zich deze namiddag wel optrekken aan een hoopgevende statistiek. Sinds Seraing in 2021 terugkeerde op het hoogste niveau kon paars-wit altijd winnen van de Luikenaars. Met 3-0, 5-0 en 3-1 won het in de competitie ook telkens met ruime cijfers. Enkel in de beker kon Seraing het Anderlecht een keertje lastig maken. Onder Kompany had RSCA toen strafschoppen nodig.

clock 15:26 vooraf, 15 uur 26. Laatste kansen voor Seraing. Door de malaise in Anderlecht zouden we haast vergeten dat ook Seraing stilaan aan zijn allerlaatste kansen toe is. Als de Luikenaars nog willen overleven in eerste klasse, is een nieuwe nederlaag absoluut uit den boze. Coach Legros sleutelt op enkele posities aan zijn team, na de nederlaag tegen Kortrijk vorige week. In doel keer Dietsch terug, achteraan mag Sissoko opdraven en op het middenveld krijgt Lahssainy een kans. . Laatste kansen voor Seraing Door de malaise in Anderlecht zouden we haast vergeten dat ook Seraing stilaan aan zijn allerlaatste kansen toe is. Als de Luikenaars nog willen overleven in eerste klasse, is een nieuwe nederlaag absoluut uit den boze. Coach Legros sleutelt op enkele posities aan zijn team, na de nederlaag tegen Kortrijk vorige week. In doel keer Dietsch terug, achteraan mag Sissoko opdraven en op het middenveld krijgt Lahssainy een kans.

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. Explosieve situatie. In het Astridpark staat de boel op springen. Sportief is Anderlecht naar ongekende dieptes gezakt en extra-sportief rommelt het al weken. Terwijl de supportersclans het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute eisen, moest de kop van Vandenhautes protegé - Peter Verbeke - eerder deze week al rollen. Enkel met een zege lijkt een verdere escalatie voorkomen te kunnen worden. . Explosieve situatie In het Astridpark staat de boel op springen. Sportief is Anderlecht naar ongekende dieptes gezakt en extra-sportief rommelt het al weken. Terwijl de supportersclans het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute eisen, moest de kop van Vandenhautes protegé - Peter Verbeke - eerder deze week al rollen. Enkel met een zege lijkt een verdere escalatie voorkomen te kunnen worden.

clock 15:14 vooraf, 15 uur 14. Jupiler Pro League Einde verhaal voor Peter Verbeke bij Anderlecht: opvolger Fredberg duwt hem naar de uitgang

clock 15:09 vooraf, 15 uur 09. Degradatietopper. Voor iedereen met een paars-wit hart is het een pijnlijke realiteit: Anderlecht vecht vandaag in Seraing een degradatietopper uit. De recordkampioen staat amper vier punten boven de rode zone en moet angstig naar beneden kijken. Tegen Seraing, laatste in de stand met negen punten minder dan RSCA, staat er dan ook veel druk op de ketel. . Degradatietopper Voor iedereen met een paars-wit hart is het een pijnlijke realiteit: Anderlecht vecht vandaag in Seraing een degradatietopper uit. De recordkampioen staat amper vier punten boven de rode zone en moet angstig naar beneden kijken. Tegen Seraing, laatste in de stand met negen punten minder dan RSCA, staat er dan ook veel druk op de ketel.

clock 15:02 vooraf, 15 uur 02. Riemer dropt Dreyer en Sardella in de 11. Anderlecht-coach Brian Riemer beseft dat het menens is voor Anderlecht. Op het veld Seraing is alleen een overwinning goed genoeg. Aanwinst Anders Dreyer wordt bij zijn tweede beurt meteen in de basis gedropt. Killian Sardella start op de linksback, een positie die dit seizoen een pijnpunt is bij RSCA. Voorin moet Benito Raman voor de goals zorgen, van Fabio Silva is er - zoals geweten - geen sprake meer. . Riemer dropt Dreyer en Sardella in de 11 Anderlecht-coach Brian Riemer beseft dat het menens is voor Anderlecht. Op het veld Seraing is alleen een overwinning goed genoeg. Aanwinst Anders Dreyer wordt bij zijn tweede beurt meteen in de basis gedropt. Killian Sardella start op de linksback, een positie die dit seizoen een pijnpunt is bij RSCA. Voorin moet Benito Raman voor de goals zorgen, van Fabio Silva is er - zoals geweten - geen sprake meer.



clock 15:00 vooraf, 15 uur .