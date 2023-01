LIVE: Kan Anderlecht, met Dreyer, rust doen terugkeren in Seraing?

clock 16:00 vooraf, 16 uur . Het veld in Seraing is speelklaar geraakt. Straf, want op en rond het stadion ligt er een wit tapijt. Ondertussen staan aanvoerder Lepoint en Vertonghen bij scheidsrechter Van Damme voor de toss. Zo dadelijk beginnen we eraan. . Het veld in Seraing is speelklaar geraakt. Straf, want op en rond het stadion ligt er een wit tapijt. Ondertussen staan aanvoerder Lepoint en Vertonghen bij scheidsrechter Van Damme voor de toss. Zo dadelijk beginnen we eraan.

clock 15:54 vooraf, 15 uur 54. In de vrieskou en verstopt in een dikke pufferjas komt Jesper Fredberg het veld op. De sportieve directeur van Anderlecht lijkt vanuit de kleedkamer te komen. Heeft hij zijn spelers nog wat opgepompt met een peptalk?

clock 15:48 Anderlecht kan zich optrekken aan statistiek. Voor wat het waard is: Anderlecht kan zich deze namiddag wel optrekken aan een hoopgevende statistiek. Sinds Seraing in 2021 terugkeerde op het hoogste niveau kon paars-wit altijd winnen van de Luikenaars. Met 3-0, 5-0 en 3-1 won het in de competitie ook telkens met ruime cijfers. Enkel in de beker kon Seraing het Anderlecht een keertje lastig maken. Onder Kompany had RSCA toen strafschoppen nodig. . vooraf, 15 uur 48. statistics

clock 15:26 vooraf, 15 uur 26. Laatste kansen voor Seraing. Door de malaise in Anderlecht zouden we haast vergeten dat ook Seraing stilaan aan zijn allerlaatste kansen toe is. Als de Luikenaars nog willen overleven in eerste klasse, is een nieuwe nederlaag absoluut uit den boze. Coach Legros sleutelt op enkele posities aan zijn team, na de nederlaag tegen Kortrijk vorige week. In doel keer Dietsch terug, achteraan mag Sissoko opdraven en op het middenveld krijgt Lahssainy een kans.

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. Explosieve situatie. In het Astridpark staat de boel op springen. Sportief is Anderlecht naar ongekende dieptes gezakt en extra-sportief rommelt het al weken. Terwijl de supportersclans het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute eisen, moest de kop van Vandenhautes protegé - Peter Verbeke - eerder deze week al rollen. Enkel met een zege lijkt een verdere escalatie voorkomen te kunnen worden.

clock 15:14 vooraf, 15 uur 14. Jupiler Pro League Einde verhaal voor Peter Verbeke bij Anderlecht: opvolger Fredberg duwt hem naar de uitgang

clock 15:09 vooraf, 15 uur 09. Degradatietopper. Voor iedereen met een paars-wit hart is het een pijnlijke realiteit: Anderlecht vecht vandaag in Seraing een degradatietopper uit. De recordkampioen staat amper vier punten boven de rode zone en moet angstig naar beneden kijken. Tegen Seraing, laatste in de stand met negen punten minder dan RSCA, staat er dan ook veel druk op de ketel.

clock 15:02 vooraf, 15 uur 02. Riemer dropt Dreyer en Sardella in de 11. Anderlecht-coach Brian Riemer beseft dat het menens is voor Anderlecht. Op het veld Seraing is alleen een overwinning goed genoeg. Aanwinst Anders Dreyer wordt bij zijn tweede beurt meteen in de basis gedropt. Killian Sardella start op de linksback, een positie die dit seizoen een pijnpunt is bij RSCA. Voorin moet Benito Raman voor de goals zorgen, van Fabio Silva is er - zoals geweten - geen sprake meer.



clock 12:52 vooraf, 12 uur 52. Toeschouwers zijn welkom. Goed nieuws voor Anderlecht. Tegen Seraing kan het opnieuw rekenen op de steun van zijn supporterslegioen. Burgemeester Francis Bekaert gaf zijn fiat om toeschouwers toe te laten in het stadion.

clock 10:48 vooraf, 10 uur 48. Witte rook in Seraing. The game is on . Scheidsrechter Van Damme heeft geoordeeld: het terrein is speelklaar voor de partij tegen Anderlecht. Of de supporters van Anderlecht nog tot in de tribunes geraken, is echter het volgende euvel. De wegen richting Seraing liggen weinig begaanbaar. Het is koffiedik kijken of Anderlecht het opnieuw zonder supporters moet doen.



clock 10:27 vooraf, 10 uur 27. To be, or not to be? Het is momenteel bibberen en beven in Seraing. De vrieskou heeft het veld in het Stade du Pairay dan ook in een twijfelachtige staat achtergelaten. Deze voormiddag controleren de bevoegde instanties de bespeelbaarheid van de grasmat nog.

clock Opstelling RFC Seraing. Guillaume Dietsch, Abdoulaye Sylla, Marvin Tshibuabua, Moustapha Mbow, Sambou Sissoko, Morgan Poaty, Christophe Lepoint, Sami Lahssaini, Stève Mvoué, Antoine Bernier, Vagner

clock Opstelling Anderlecht. Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Killian Sardella, Amadou Diawara, Yari Verschaeren, Kristian Arnstad, Mario Stroeykens, Benito Raman, Anders Dreyer