LIVE: Mak Oostende krijgt niets voor elkaar tegen Cercle Brugge

tweede helft, minuut 63. Strafschop voor KVO! Plots krijgt de thuisploeg een strafschop na een ingreep van de VAR. Siquet duwt Ndicka tegen de grond in de zestien en krijgt de gele kaart. Ambrose krijgt de uitgelezen kans om KVO langszij te brengen. .

tweede helft, minuut 62. Dan toch nog eens een vlotte combinatie van de thuisploeg. Een crossbal van Sakamoto eindigt via Ndicka bij Durdov. De Kroaat heeft iets te veel tijd nodig, waardoor Daland nog kan ingrijpen. Is er beterschap op komst? .

clock 60'

tweede helft, minuut 60. We zijn een kwartier ver in deze tweede helft en opnieuw krijgen we amper kansen te zien van beide ploegen. Met Dwomoh en Atanga probeert Dominik Thalhammer zijn ploeg alvast een nieuw elan te geven. .