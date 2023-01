LIVE: Hotic lijkt Cercle in extremis dan toch nog de zege te schenken

Fase per fase

Fase per fase

clock 90+6' De paal zegt 'neen'! Ei zo na maakt Hotic er nog 1-3 van. De Bosniër legt aan vanaf de rand van de zestien, maar ziet zijn vrije trap via de muur tegen de paal belanden. Wat een invalbeurt van de middenvelder van Cercle Brugge. . tweede helft, minuut 96. shot on goalpost De paal zegt 'neen'! Ei zo na maakt Hotic er nog 1-3 van. De Bosniër legt aan vanaf de rand van de zestien, maar ziet zijn vrije trap via de muur tegen de paal belanden. Wat een invalbeurt van de middenvelder van Cercle Brugge.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. 1-2! Invaller Hotic knalt onhoudbaar binnen. Het kwartje valt dan toch aan de kant van de bezoekers. Deman legt de bal vanop de achterlijn slim terug tot bij de wachtende Hotic, die de 1-2 van rond de penalystip in het dak van het doel knalt. Een koude douche voor de thuisploeg. . 1-2! Invaller Hotic knalt onhoudbaar binnen Het kwartje valt dan toch aan de kant van de bezoekers. Deman legt de bal vanop de achterlijn slim terug tot bij de wachtende Hotic, die de 1-2 van rond de penalystip in het dak van het doel knalt. Een koude douche voor de thuisploeg.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij KV Oostende, Osaze Urhoghide erin, Pierre Dwomoh eruit wissel substitution out Pierre Dwomoh substitution in Osaze Urhoghide

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Cercle Brugge, Dino Hotic erin, Kevin Denkey eruit wissel substitution out Kevin Denkey substitution in Dino Hotic

clock 87' tweede helft, minuut 87. Atanga laat de 2-1 liggen. Sakamoto krijgt de tribune recht met een heerlijke panna en vindt vervolgens Durdov. De Kroaat fungeert als de ideale targetman en kopt de bal in de loop van Atanga, die van dichtbij in het zijnet mikt. Hier zat meer in voor de thuisploeg. . Atanga laat de 2-1 liggen Sakamoto krijgt de tribune recht met een heerlijke panna en vindt vervolgens Durdov. De Kroaat fungeert als de ideale targetman en kopt de bal in de loop van Atanga, die van dichtbij in het zijnet mikt. Hier zat meer in voor de thuisploeg.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Het kwartje kan nog steeds aan beide kanten vallen, want ook Cercle Brugge geeft zich nog niet gewonnen. Ueda sleurt de bal nog eens voor doel, maar geraakt niet verder dan een hoekschop. . Het kwartje kan nog steeds aan beide kanten vallen, want ook Cercle Brugge geeft zich nog niet gewonnen. Ueda sleurt de bal nog eens voor doel, maar geraakt niet verder dan een hoekschop.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Cercle Brugge, Yann Gboho erin, Hugo Siquet eruit wissel substitution out Hugo Siquet substitution in Yann Gboho

clock 81' tweede helft, minuut 81. Gamechanger Atanga. Cercle Brugge lijkt het noorden helemaal kwijt, terwijl KVO op zijn elan blijft doorgaan. Sinds de invalbeurt van Atanga tonen de Kustboys zich offensief toch een pak bedrijviger. . Gamechanger Atanga Cercle Brugge lijkt het noorden helemaal kwijt, terwijl KVO op zijn elan blijft doorgaan. Sinds de invalbeurt van Atanga tonen de Kustboys zich offensief toch een pak bedrijviger.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Geen strafschop! De VAR roept Visser naar het scherm. De scheidsrechter heeft niet veel tijd nodig en wuift de penalty weg. Dan toch geen droomscenario voor KVO. . Geen strafschop! De VAR roept Visser naar het scherm. De scheidsrechter heeft niet veel tijd nodig en wuift de penalty weg. Dan toch geen droomscenario voor KVO.

clock 75' Strafschop voor KVO? Opnieuw een strafschop voor de thuisploeg! Durdov - daar is hij dan toch - zet zich sterk door in de zestien en krijgt vervolgens het been van Ravych tegen zijn voet. Visser wijst meteen naar de stip. Al lijkt de VAR de ingreep te bekijken. . tweede helft, minuut 75. var Strafschop voor KVO? Opnieuw een strafschop voor de thuisploeg! Durdov - daar is hij dan toch - zet zich sterk door in de zestien en krijgt vervolgens het been van Ravych tegen zijn voet. Visser wijst meteen naar de stip. Al lijkt de VAR de ingreep te bekijken.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Aangeslagen Cercle. Cercle Brugge moet toch opletten dat ze het deksel niet helemaal op de neus krijgen. De Vereniging lijkt van slag na de gelijkmaker en moet het spel wat meer aan KVO laten. . Aangeslagen Cercle Cercle Brugge moet toch opletten dat ze het deksel niet helemaal op de neus krijgen. De Vereniging lijkt van slag na de gelijkmaker en moet het spel wat meer aan KVO laten.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Ndicka zet de motor nog eens aan, maar ziet zijn voorzet vervolgens overwaaien. De thuisploeg lijkt toch moed te putten uit de onverwachte gelijkmaker. . Ndicka zet de motor nog eens aan, maar ziet zijn voorzet vervolgens overwaaien. De thuisploeg lijkt toch moed te putten uit de onverwachte gelijkmaker.

clock 66' tweede helft, minuut 66.

clock 65' tweede helft, minuut 65.

clock 65' tweede helft, minuut 65. 1-1! Ambrose met het nodige geluk. Met het nodige geluk zet Thierry Ambrose de gelijkmaker op het bord. Warleson kiest de juiste hoek, maar kan het schot van de Fransman enkel via de paal binnenduwen. Alles te herdoen. . 1-1! Ambrose met het nodige geluk Met het nodige geluk zet Thierry Ambrose de gelijkmaker op het bord. Warleson kiest de juiste hoek, maar kan het schot van de Fransman enkel via de paal binnenduwen. Alles te herdoen.

clock 65' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 65 door Thierry Ambrose van KV Oostende. 1, 1. penalty KV Oostende Cercle Brugge 90+9' 1 1

clock 63' tweede helft, minuut 63. Strafschop voor KVO! Plots krijgt de thuisploeg een strafschop na een ingreep van de VAR. Siquet duwt Ndicka tegen de grond in de zestien en incasseert de gele kaart. Ambrose krijgt de uitgelezen kans om KVO langszij te brengen. . Strafschop voor KVO! Plots krijgt de thuisploeg een strafschop na een ingreep van de VAR. Siquet duwt Ndicka tegen de grond in de zestien en incasseert de gele kaart. Ambrose krijgt de uitgelezen kans om KVO langszij te brengen.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Dan toch nog eens een vlotte combinatie van de thuisploeg. Een crossbal van Sakamoto eindigt via Ndicka bij Durdov. De Kroaat heeft iets te veel tijd nodig, waardoor Daland nog kan ingrijpen. Is er beterschap op komst? . Dan toch nog eens een vlotte combinatie van de thuisploeg. Een crossbal van Sakamoto eindigt via Ndicka bij Durdov. De Kroaat heeft iets te veel tijd nodig, waardoor Daland nog kan ingrijpen. Is er beterschap op komst?