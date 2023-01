Invaller Ngoy trekt Mechelen over de streep in denderende partij tegen Kortrijk

Van Handenhove (hulptrainer KV Mechelen): "Ik denk dat we een verdiende overwinning boeken. We kregen een kleine mentale tik in het begin van de tweede helft, maar als je ziet wat het elftal en de wisselspelers daarna brengen, kan ik ze enkel feliciteren."



Storck (trainer Kortrijk): "Ik denk dat we minstens een punt verdienen. Dit is wat je krijgt als je je kansen niet afwerkt tegen een topploeg als Mechelen. Hier moeten we van leren in de aanloop naar onze wedstrijd tegen Oostende."