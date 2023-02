Vanavond wordt Eupen-Genk ingehaald na uitstel door sneeuw

clock 09:17 vooraf, 09 uur 17. Eupen mist er drie. De thuisploeg kan niet rekenen op Jason Davidson (geel geschorst), Jan Gorenc (voetblessure) en Brandon Baiye. Die laatste is niet gerechtigd om te spelen, omdat hij op 20 januari nog niet bij de club was. . Eupen mist er drie De thuisploeg kan niet rekenen op Jason Davidson (geel geschorst), Jan Gorenc (voetblessure) en Brandon Baiye. Die laatste is niet gerechtigd om te spelen, omdat hij op 20 januari nog niet bij de club was.

clock 09:17 vooraf, 09 uur 17. We moeten ervoor zorgen dat Genk geen makkelijke match zal hebben. Eupen-coach Edward Still.

clock 09:12 vooraf, 09 uur 12. Genk kan uitlopen, Eupen heeft punten nodig. Voor beide teams is de inzet groot. Genk kan tot 9 punten uitlopen aan de kop van het klassement als het wint. Het heeft alvast het voordeel, dat het zich kan concentreren op de competitie. Union en Antwerp, de eerste achtervolgers, zijn tegen elkaar actief in de halve finales van de beker. Dat kan hen mogelijk parten spelen in de JPL. Union telt als tweede nu 6 punten achter, Antwerp als derde 12.



Union telt als tweede nu 6 punten achter, Antwerp als derde 12.



Onderaan zit Eupen in vieze papieren. Het staat op de eerste niet-degradatieplaats. Zulte Waregem is aan een opmars bezig en telt ondertussen evenveel punten (20). Oostende is voorlaatste met 18 punten, Seraing laatste met 15.

clock 09:09 vooraf, 09 uur 09. Eupen verwelkomt aanvoerder Stef Peeters weer. Eupen-coach Edward Still gaf het 2 keer aan: het was niet makkelijk om Stef Peeters te missen. De aanvoerder was er niet bij op OHL door een gele schorsing, daar werd het ternauwernood 1-1 met een late bezoekende goal. En vorige week op Standard ontbrak hij door een ingreep aan zijn neus en was het 3-1.



clock 09:07 vooraf, 09 uur 07. Afgelasting op 20 januari. De wedstrijd was gepland op vrijdag 20 januari, maar de hevige sneeuw in het oosten van ons land verhinderde dat. De veiligheid van de spelers van Genk en van de supporters die de verplaatsing zouden willen maken, kon niet worden gegarandeerd. De Pro League kwam snel met een nieuwe datum: vanavond om 18.45 uur. Dat kon, omdat Genk en Eupen niet meer actief zijn in de beker van België.



De Pro League kwam snel met een nieuwe datum: vanavond om 18.45 uur. Dat kon, omdat Genk en Eupen niet meer actief zijn in de beker van België.

clock 14:27 Bij Eupen melden ze dat de veldverwarming ondertussen aan ligt. vooraf, 14 uur 27. Bij Eupen melden ze dat de veldverwarming ondertussen aan ligt.

clock 14:12 vooraf, 14 uur 12. Gaat Eupen - Genk door? Er hangen toch wat donkere (sneeuw)wolken boven Eupen - Genk. In de Oostkantons sneeuwde het de voorbije uren fel, dus kan de partij wel doorgaan? Genk communiceerde: "Ook hier is er hevige sneeuwval, maar Eupen doet er alles aan om de wedstrijd te laten plaatsvinden. Om 17 uur start het team ter plekke met sneeuwruimen. We houden jullie op de hoogte." Eerder maakte de club bekend dat de wedstrijd van Jong Genk tegen Jong Standard in 1B wel afgelast is. Het terrein van Lommel, waar de wedstrijd zou plaats vinden, is onbespeelbaar verklaard door de scheidsrechter.



Eerder maakte de club bekend dat de wedstrijd van Jong Genk tegen Jong Standard in 1B wel afgelast is. Het terrein van Lommel, waar de wedstrijd zou plaats vinden, is onbespeelbaar verklaard door de scheidsrechter.



Bij de vrouwen is Standard - Club YLA afgelast.

clock 20-01-2023 20-01-2023.

clock 18:43 vooraf, 18 uur 43. "El Hadj wil snel iets betekenen". "Ik heb zeker niet te klagen", lacht Vrancken over het transferbeleid van Genk. De trainer rekent meteen op El Hadj. "Anouar is zeker een versterking voor het team, een profiel dat bij ons past." "Hij ligt meteen goed in de groep, al moeten we hem de tijd gunnen om zich aan te passen. Met zijn motivatie zit het alvast goed. Hij wil snel iets betekenen voor ons."

De trainer rekent meteen op El Hadj. "Anouar is zeker een versterking voor het team, een profiel dat bij ons past."

"Hij ligt meteen goed in de groep, al moeten we hem de tijd gunnen om zich aan te passen. Met zijn motivatie zit het alvast goed. Hij wil snel iets betekenen voor ons."

clock 18:42 vooraf, 18 uur 42. El Hadj mag meteen afreizen naar Eupen met zijn nieuwe werkgever. De nummer 19 van Genk krijgt een plekje in de 21-koppige selectie van Vrancken.

clock 18:39 vooraf, 18 uur 39. Dat er meer dan 11 goeie spelers zitten in de Genkse kern, wisten we al langer. Ze geven ons het comfort om elkaar af te wisselen. Wouter Vranckenn. Dat er meer dan 11 goeie spelers zitten in de Genkse kern, wisten we al langer. Ze geven ons het comfort om elkaar af te wisselen. Wouter Vranckenn

clock 18:37 vooraf, 18 uur 37. Vrancken op zijn hoede voor Eupen. "Het loopt goed voor ons dit seizoen, maar Eupen is een goede tegenstander", is Wouter Vrancken op zijn hoede. "De perceptie dat mijn spelers andere ploegen onderschatten, klopt niet. Mijn staff en ik proberen het team steeds mentaal klaar te stomen. Dan is het aan hen om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen en zo veel mogelijk te scoren."

"De perceptie dat mijn spelers andere ploegen onderschatten, klopt niet. Mijn staff en ik proberen het team steeds mentaal klaar te stomen. Dan is het aan hen om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen en zo veel mogelijk te scoren."