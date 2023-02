LIVE: Eupen maakt verdiend gelijk vanaf de penaltystip

Een vrijschop met Trésor, dan weet je hoe laat het is. Samatta staat moederziel alleen, maar benut deze wenkende kopkans niet. Moser zit in de hoek en brengt redding.

clock 28'

eerste helft, minuut 28. Eupen is niet van plan om zich in te graven na de gelijkmaker. N'Dri kraakt zijn schot half, via een Genks been wordt het nog een corner. Die is ongevaarlijk. .