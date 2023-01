Kan Eupen - Genk straks doorgaan na hevige sneeuwval? "Doen er alles aan om veld klaar te krijgen"

clock 14:12

vooraf, 14 uur 12. Gaat Eupen - Genk door? Er hangen toch wat donkere (sneeuw)wolken boven Eupen - Genk. In de Oostkantons sneeuwde het de voorbije uren fel, dus kan de partij wel doorgaan? Genk communiceerde: "Ook hier is er hevige sneeuwval, maar Eupen doet er alles aan om de wedstrijd te laten plaatsvinden. Om 17 uur start het team ter plekke met sneeuwruimen. We houden jullie op de hoogte." Eerder maakte de club bekend dat de wedstrijd van Jong Genk tegen Jong Standard in 1B wel afgelast is. Het terrein van Lommel, waar de wedstrijd zou plaats vinden, is onbespeelbaar verklaard door de scheidsrechter. Bij de vrouwen is Standard - Club YLA afgelast. .