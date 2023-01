Geen Eupen - Racing Genk afgelast door sneeuwval: "Veiligheid kon niet gegarandeerd worden"

Het sneeuwweer blijft niet zonder gevolgen.

De opener van speeldag 22 tussen Eupen en Racing Genk wordt afgelast. In de Oostkantons sneeuwde het de voorbije uren fel, dus waren er meteen zorgen over de mogelijkheid om te spelen.

Eupen deed er naar verluidt nog alles aan om de wedstrijd te laten plaatsvinden en zou normaal om 17 uur starten met sneeuwruimen, maar nog voor dat richtuur kwam de melding dat de partij niet doorgaat.

"In totaal wordt nog voor de wedstrijd tot 25 centimeter sneeuw verwacht in de omgeving", klinkt het in een communiqué van Racing Genk. "Dat maakt het veld onbespeelbaar. Ook de wegen in en rond Eupen zijn zeer moeilijk berijdbaar."

Eerder maakte de club bekend dat de wedstrijd van Jong Genk tegen Jong Standard in 1B afgelast is. Het terrein van Lommel, waar de wedstrijd zou plaatsvinden, is onbespeelbaar verklaard door de scheidsrechter.

Bij de vrouwen is Standard - Club YLA afgelast.