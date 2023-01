LIVE: Invaller Skov Olsen brengt Club Brugge meteen na rust langszij

Skov Olsen, meteen de beste man tussen de lijnen, haalt de achterlijn na een Brugse tegenaanval. Zijn voorzet richting Jaremtsjoek is minder en de Oekraïener kan niet bij de bal.

Daar is Charleroi een eerste keer na de rust. Nkuba probeert Meijer één-tegen-één te verschalken, maar de Nederlander wijkt niet. Charleroi krijgt wel een hoekschop, die niets oplevert.

Charleroi wordt veel hoger opgejaagd door Club. Het verliest telkens de bal en dat was voor de rust totaal het geval niet. De donderpreek van Parker - die er ongetwijfeld is geweest - werpt zijn vruchten af.

Club blijft komen nu. Lang duikt het strafschopgebied in, maar vindt dan Meijer niet.

Daar is de gelijkmaker al. Skov Olsen, amper op het veld, sleurt Club op gelijke hoogte van Charleroi met een knap schot onder Koffi na een geweldige loopactie en dito pas van Vanaken.

Daar is Skov Olsen een eerste keer. In zijn gekende stijl zoekt de Deen de verste paal met zijn linker, maar de bal gaat hoog over.