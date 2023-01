Club Brugge is winnen helemaal verleerd: tienkoppig Charleroi houdt stand in Jan Breydel

Club Brugge-Charleroi in een notendop:

Club begint als een lammetje aan de wedstrijd

Pas op slag van rust kwam het via Lang een eerste keer echt dreigen. Marcq ging dom in de fout aan de achterlijn en vanaf de stip maakte Lang er zowaar 1-2 van.

Je zou denken dat Club dan wakker schoot, maar het tegenovergestelde was waar. Charleroi bleef gemakkelijk baas over de landskampioen, die schrijnend onder zijn niveau acteerde.

Wedstrijden winnen, dat deden ze bij Club nog niet in 2023. Ook onder Scott Parker lukte het nog niet en na amper een kwartier leek het kalf ook tegen Charleroi al verdronken.

Skov Olsen zorgt voor de kentering

Met Skov Olsen tussen de lijnen voor de tweede helft toonde Club na de koffie een heel ander gelaat. De Deen liet in zijn eentje Jan Breydel als vanouds kolken.

Eerste miste hij nog met zijn linker, maar op een perfecte pass van Vanaken faalde Skov Olsen geen tweede keer. Club had op dat moment nog 40 minuten om een derde doelpunt te maken.

Na de gelijkmaker ging de Brugse storm wat liggen. Charleroi kwam opnieuw beter in de wedstrijd en via Descotte kwam het bijna weer op voorsprong. Mignolet zat wel in de goede hoek van het erg strakke schot.

Twintig minuten voor tijd kreeg Jaremtsjoek, die hard werkte, twee goede kansen om zichzelf te kronen tot matchwinnaar, twee keer faalde de Oekraïner van dichtbij. Een Jaremtsjoek in vorm maakt ze allebei.

Niet veel later vond Vanaken de doorgebroken Skov Olsen een tweede keer. Boukamir hing aan de noodrem, waardoor Club met een man meer aan zijn slotoffensief kon beginnen.

Daarin kwamen Vanaken (op de slof) en Lang (van dichtbij) nog erg dicht bij de winnende treffer, maar telkens lag Koffi in de weg. Voor de 7e keer op een rij kan Club niet winnen. Als Gent dat straks wel doet, tuimelt de landskampioen zelfs uit de top 4.