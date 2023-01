LIVE: Vincent Janssen kopt Antwerp vroeg op voorsprong tegen Standard

Het is Zinckernagel zelf die de bal opeist. Hij vindt voor doel Azate, maar diens kopbal is veel te flauw.

Zinckernagel is de gevaarlijkste man bij Standard op dit moment. Na een foutje van Stengs krijgen de bezoekers een vrije trap op een gevaarlijke plaats.

Zinckernagel zet Dønnum prachtig vrij in de zestien met een achteloze bal achter zijn steunbeen. Met buitenkant links mikt de Noor flauw op Butez. Hier zat meer in.

Ekkelenkamp is net niet het eindstation van een vlotte Antwerpse aanval, die begon bij De Laet. Aanvoerder Laifis zit er nog goed tussen in de eigen zestien.

Janssen wordt hard geraakt door Alzate en kermt het even uit van de pijn. Boterberg legt het spel meteen stil, maar lang blijft de Nederlander niet liggen.

Standard voert de druk dan toch een keer op, maar opnieuw is Canak niet zorgvuldig genoeg.

Antwerp heeft controle over de wedstrijd.

Dan toch eens wat ruimte voor Standard, maar de pass van Canak richting Balikwisha is veel te hard.

De Laet heeft een zee van ruimte en wordt door Stengs ook gevonden op de rechterkant. Zijn voorzet is van mindere makelij en wordt door Bodart gemakkelijk opgeraapt.

clock 12'

Antwerp geeft nooit een voorsprong weg. Antwerp kwam dit seizoen maar liefst 13 keer op voorsprong in alle competities, 13 keer trok het ook aan het langste in die wedstrijd. De vroege 1-0 van Janssen is dus een goed teken voor de thuisploeg. . eerste helft, minuut 12.