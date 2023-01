Vrancken voert 5 wissels door in Genkse basiself, Chadli weer fit bij Westerlo

clock 20:34 De spelers zijn warm, zit u klaar? vooraf, 20 uur 34. De spelers zijn warm, zit u klaar?

clock 20:22 Genk - Westerlo: 7-1. Het mentale voordeel zit ongetwijfeld in het Genkse kamp. Tegen Westerlo werkte het team van Vrancken al twee wedstrijden af dit seizoen. In de competitie werd het 6-1 in Genk, in de beker was het nipter: 0-1 in 't Kuipje begin november. . vooraf, 20 uur 22. statistics Genk - Westerlo: 7-1 Het mentale voordeel zit ongetwijfeld in het Genkse kamp. Tegen Westerlo werkte het team van Vrancken al twee wedstrijden af dit seizoen. In de competitie werd het 6-1 in Genk, in de beker was het nipter: 0-1 in 't Kuipje begin november.

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08. Wouter Vrancken gooit ploeg om. Het matige voetbal tegen Zulte Waregem resulteert in 5 nieuwe namen in de basis bij Genk. Aziz, El Khannouss, Paintsil, Munoz en Onuachu moeten het niveau weer opkrikken. . Wouter Vrancken gooit ploeg om Het matige voetbal tegen Zulte Waregem resulteert in 5 nieuwe namen in de basis bij Genk. Aziz, El Khannouss, Paintsil, Munoz en Onuachu moeten het niveau weer opkrikken.

clock 20:06 De 11 namen van Vrancken:. vooraf, 20 uur 06. De 11 namen van Vrancken:

clock 20:03 vooraf, 20 uur 03. De Roeck voert 2 wissels door. Nacer Chadli is er opnieuw beschikbaar bij Westerlo na ziekte en mag meteen zijn plaats weer innemen in de basiself tegen Genk. Ook Tuur Dierckx verdwijnt, ten voordele van Vetokele. . De Roeck voert 2 wissels door Nacer Chadli is er opnieuw beschikbaar bij Westerlo na ziekte en mag meteen zijn plaats weer innemen in de basiself tegen Genk. Ook Tuur Dierckx verdwijnt, ten voordele van Vetokele.

clock 20:02 De basiself van Westerlo:. vooraf, 20 uur 02. De basiself van Westerlo:

clock 19:50 Zeldzame 0 op 6 in 't Kuipje? Twee keer op een rij verliezen in eigen huis? Dat is al geleden van eind 2019, toen OHL, Union en Beerschot kwamen winnen in het Kuipje. Lukt het Genk om die statistiek uit te wissen? . vooraf, 19 uur 50. statistics Zeldzame 0 op 6 in 't Kuipje? Twee keer op een rij verliezen in eigen huis? Dat is al geleden van eind 2019, toen OHL, Union en Beerschot kwamen winnen in het Kuipje. Lukt het Genk om die statistiek uit te wissen?

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41. Om op Westerlo punten te gaan halen, zullen we top moeten zijn. Het is een goede ploeg, maar we leggen de focus op onszelf. We spelen elke week om goals te maken. Wouter Vrancken. Om op Westerlo punten te gaan halen, zullen we top moeten zijn. Het is een goede ploeg, maar we leggen de focus op onszelf. We spelen elke week om goals te maken. Wouter Vrancken

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Thuisnederlaag voor Westerlo. Lang bleef de brilscore op het bord staan, tot OHL de wedstrijd in 5 minuten helemaal naar zich toe trok. Mario Gonzalez besliste de match liet Westerlo puntenloos achter in eigen huis. . Thuisnederlaag voor Westerlo Lang bleef de brilscore op het bord staan, tot OHL de wedstrijd in 5 minuten helemaal naar zich toe trok. Mario Gonzalez besliste de match liet Westerlo puntenloos achter in eigen huis.

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Jupiler Pro League Dubbel salvo van Mario Gonzalez brengt OH Leuven voorbij Westerlo

clock 19:38 vooraf, 19 uur 38. Geen goed voetbal, wel 3 punten. In eigen huis tegen degradatiekandidaat Zulte Waregem. Op papier een rustige avond voor Racing Genk. Maar afgelopen weekend hadden de Limburgers het bij momenten erg moeilijk tegen Leye en co. Coach Wouter Vrancken kon niet bijsturen van thuis en zag dat het spel ondermaats was, maar zijn team wel de overwinning greep. . Geen goed voetbal, wel 3 punten In eigen huis tegen degradatiekandidaat Zulte Waregem. Op papier een rustige avond voor Racing Genk. Maar afgelopen weekend hadden de Limburgers het bij momenten erg moeilijk tegen Leye en co.

Coach Wouter Vrancken kon niet bijsturen van thuis en zag dat het spel ondermaats was, maar zijn team wel de overwinning greep.

clock 19:38 vooraf, 19 uur 38. Jupiler Pro League Genk wroet zich naar moeizame overwinning tegen dapper Zulte Waregem

clock Opstelling Westerlo. Sinan Bolat, Ravil Tagir, Edisson Jordanov, Mathias Fixelles, Maxim De Cuyper, Nacer Chadli, Nicolas Madsen, Roman Neustädter, Lyle Foster, Igor Vetokele, Thomas van den Keybus Opstelling Westerlo Sinan Bolat, Ravil Tagir, Edisson Jordanov, Mathias Fixelles, Maxim De Cuyper, Nacer Chadli, Nicolas Madsen, Roman Neustädter, Lyle Foster, Igor Vetokele, Thomas van den Keybus

clock Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Mark McKenzie, Aziz Ouattara Mohammed, Carlos Cuesta, Ángelo Preciado, Daniel Muñoz, Nicolas Castro, Patrik Hrošovský, Bilal El Khannous, Paul Onuachu, Joseph Paintsil Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Mark McKenzie, Aziz Ouattara Mohammed, Carlos Cuesta, Ángelo Preciado, Daniel Muñoz, Nicolas Castro, Patrik Hrošovský, Bilal El Khannous, Paul Onuachu, Joseph Paintsil