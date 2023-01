LIVE: Hyperefficiënt Genk heeft geen medelijden met fluks voetballend Westerlo

De laatste kans van de eerste helft is er een voor Westerlo. De Cuyper gooit een vrije trap voor de pot. Hij vindt een ploegmaat, die de bal niet binnen het kader kan werken.

eerste helft, minuut 46. De laatste kans van de eerste helft is er een voor Westerlo. De Cuyper gooit een vrije trap voor de pot. Hij vindt een ploegmaat, die de bal niet binnen het kader kan werken. .

Foster maakt zelf de actie na balverlies van Aziz Ouattara. De Zuid-Afrikaanse spits kapt en trapt. Zijn poging zoeft over de lat van Genk.

eerste helft, minuut 43. Foster maakt zelf de actie na balverlies van Aziz Ouattara. De Zuid-Afrikaanse spits kapt en trapt. Zijn poging zoeft over de lat van Genk. .

Een eerste grote kans voor Onuachu. De boomlange spits ziet een hoge voorzet zijn richting uitkomen en springt het luchtruim in. Zijn kopbal gaat ver naast.

eerste helft, minuut 40. Onuachu knikt naast. Een eerste grote kans voor Onuachu. De boomlange spits ziet een hoge voorzet zijn richting uitkomen en springt het luchtruim in. Zijn kopbal gaat ver naast. .

Onuachu krijgt een strakke voorzet niet onder controle in de kleine baklijn. Bijna was het bij de 3e kans weer prijs voor de bezoekers.

eerste helft, minuut 37. Onuachu krijgt een strakke voorzet niet onder controle in de kleine baklijn. Bijna was het bij de 3e kans weer prijs voor de bezoekers. .

clock 35'

eerste helft, minuut 35. Westerlo bokst een aanval in elkaar. Vetokele neemt het leer op wandel via de rechterflank. Hij kan niet kiezen tussen een voorzet of schot, dus moeten de duiven op het dak van het stadion dekking zoeken voor ze als kegels omver gebowld worden. .