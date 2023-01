LIVE: Club Brugge komt op voorsprong dankzij owngoal van STVV

Club is de betere ploeg en monopoliseert de bal. De voorsprong is logisch.

eerste helft, minuut 32. Club is de betere ploeg en monopoliseert de bal. De voorsprong is logisch. Peter Vandenbempt in Sporza op Radio 1.

Een goede voorzet van Lang wordt door Jaremtsjoek tegen een STVV-verdediger gekopt. In plaats van de vrijstaande Meijer te laten trappen, gaat Jaremtsjoek in de herneming zijn eigen kans. Dat draait op niets uit, Meijer baalt.

eerste helft, minuut 30. Meijer vloekt. Een goede voorzet van Lang wordt door Jaremtsjoek tegen een STVV-verdediger gekopt. In plaats van de vrijstaande Meijer te laten trappen, gaat Jaremtsjoek in de herneming zijn eigen kans. Dat draait op niets uit, Meijer baalt. .

Pijnlijk voor Wolke Janssens! De STVV-verdediger wil een voorzet van Buchanan wegwerken, maar legt de bal in eigen doel. Club Brugge op voorsprong. En dat is verdiend.

eerste helft, minuut 25. Club op voorsprong door owngoal. Pijnlijk voor Wolke Janssens! De STVV-verdediger wil een voorzet van Buchanan wegwerken, maar legt de bal in eigen doel. Club Brugge op voorsprong. En dat is verdiend. .

eerste helft, minuut 22. STVV wordt in de eigen zestien geduwd. Het zijn moeilijke minuten voor de thuisploeg. Peter Vandenbempt in Sporza op Radio 1.

Nielsen schaart zich achter een vrije trap. Het is een goede bal richting de 2e zone, waar Sylla staat. Maar Boya doorziet dat en werkt weg in hoekschop.

eerste helft, minuut 15. Nielsen schaart zich achter een vrije trap. Het is een goede bal richting de 2e zone, waar Sylla staat. Maar Boya doorziet dat en werkt weg in hoekschop. .

clock 14'

eerste helft, minuut 14. Lang in het zijnet. Daar is Club! Na een steal van Odoi en samenspel met Vanaken krijgt Lang van dichtbij een schietkans. Via de hand Van Schmidt belandt de bal in het zijnet. .