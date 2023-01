LIVE: Club Brugge komt op voorsprong dankzij owngoal en ontsnapt aan penalty

clock 45'

eerste helft, minuut 45. Rust. Geen extra tijd in de 1e helft. Club was baas in de openingsfase en kwam verdiend op voorsprong. Al was dat wel door een onwgoal van de ongelukkige Wolke Janssens. STVV kwam daarna meer in de partij en zag een penaltyfout op Hayashi niet verzilverd in een strafschop. .