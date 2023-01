Standard nadert tot een punt van top vier na zege tegen KVM

clock 90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Einde: 2-0. Standard heeft eindelijk nog eens gewonnen. Dat was van eind oktober geleden, op Zulte Waregem geleden. In een intense wedstrijd, vol energie, duels en balverlies, creëerde de thuisploeg het meest. Op slag van rust maakte Laifis de belangrijke 1-0. KV Mechelen kon Standard lang niet bedreigen, al belandde een bal van Schoofs op de lat. Na wat wissels gingen de bezoekers vinniger spelen met wat kansjes, maar op de counter maakte Ohio het in de slotminuten af: 2-0.



clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Standard, Lucas Noubi Ngnokam erin, Noe Dussenne eruit wissel substitution out Noe Dussenne substitution in Lucas Noubi Ngnokam

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Standard, Filippo Melegoni erin, Philip Zinckernagel eruit wissel substitution out Philip Zinckernagel substitution in Filippo Melegoni

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Nog 1 minuut. Mechelen krijgt nog wat corners in de extra tijd. Mrabti gooit ze gevaarlijk voor doel. Walsh kopt de laatste kans net voorlangs. . Nog 1 minuut Mechelen krijgt nog wat corners in de extra tijd. Mrabti gooit ze gevaarlijk voor doel. Walsh kopt de laatste kans net voorlangs.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij KV Mechelen, Frederic Soelle Soelle erin, Nikola Storm eruit wissel substitution out Nikola Storm substitution in Frederic Soelle Soelle

clock 88' tweede helft, minuut 88. Bodart redt. KVM laat het hoofd niet hangen en trekt nog naar voren, Storm trapt de bal naar de winkelhaak, maar daar hangt Bodart ook. . Bodart redt KVM laat het hoofd niet hangen en trekt nog naar voren, Storm trapt de bal naar de winkelhaak, maar daar hangt Bodart ook.

clock 85' tweede helft, minuut 85. GOAL: 2-0. Ohio gaat alleen op doel af en werkt heel fraai af. De 20-jarige Nederlander, gisteren verjaard, werd diepgestuurd door Zinckernagel. Voor Ohio is het de eerste treffer van het seizoen. Hij mocht al 8 keer invallen.



clock 84' tweede helft, minuut 84. Mrabti op Bodart. Het is van moeten voor KVM, dat nu sneller speelt. Bij een wissel van kant komt de bal mooi bij Mrabti, die op Bodart botst. . Mrabti op Bodart Het is van moeten voor KVM, dat nu sneller speelt. Bij een wissel van kant komt de bal mooi bij Mrabti, die op Bodart botst.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Davida op haar van 2-0. Invaller Davida laat zich opmerken, dat staat vast. Fossey gooit de bal mooi voor doel, maar de Israëliër springt niet hoog genoeg. . Davida op haar van 2-0 Invaller Davida laat zich opmerken, dat staat vast. Fossey gooit de bal mooi voor doel, maar de Israëliër springt niet hoog genoeg.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Standard op 10 minuten van 1e zege in 6 JPL-duels. Het thuispubliek snakt nog eens naar een zege. Wat dat is in Luik al van 23 oktober geleden, remember die dramatische match tegen Anderlecht. Die werd bij 3-1 stopgezet door wangedrag van de Anderlecht-fans, Standard zou met 5-0 winnen. Een week later was er de 0-3-winst op Zulte Waregem, maar sindsdien bleef Standard verstoken van de 3 punten in de competitie. En tussendoor verloor het ook nog eens in de beker van Antwerp. Dus dit zou de eerste zege in 7 matchen.



clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KV Mechelen, Gustav Engvall erin, Geoffry Hairemans eruit wissel substitution out Geoffry Hairemans substitution in Gustav Engvall

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KV Mechelen, Ngal'ayel Mukau erin, Rob Schoofs eruit wissel substitution out Rob Schoofs substitution in Ngal'ayel Mukau

clock 78' tweede helft, minuut 78. Engvall en Mukau zijn de volgende azen van Defour. De Zweedse aanvaller is eindelijk terug na 3 korte invalbeurten in augustus, waarna hij een paar maanden werd uitgeleend aan Sarpsborg in Noorwegen. Mukau is een 18-jarige centrale middenvelder. De twee komen in de plaats van Hairemans en Schoofs.



clock 76' tweede helft, minuut 76. Geel voor Davida. De invaller laat zijn arm zwaaien bij een duel met Schoofs, dat kost hem geel. . Geel voor Davida De invaller laat zijn arm zwaaien bij een duel met Schoofs, dat kost hem geel.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Ziekenhuisbal Hairemans. Hairemans speelt slecht in, Davida kan met de bal aan de haal richting 16-meter, hij vindt Ohio, die ietwat onhandig de bal verspeelt. Hier kwam KVM goed weg. . Ziekenhuisbal Hairemans Hairemans speelt slecht in, Davida kan met de bal aan de haal richting 16-meter, hij vindt Ohio, die ietwat onhandig de bal verspeelt. Hier kwam KVM goed weg.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Geweldige Dusenne. KV Mechelen trekt naar voren. De bal wordt hard voorgezet naar Storm, maar Dusenne steekt er nog een lang been tussen. Dat was nodig. . Geweldige Dusenne KV Mechelen trekt naar voren. De bal wordt hard voorgezet naar Storm, maar Dusenne steekt er nog een lang been tussen. Dat was nodig.