LIVE: Fel begin van Standard-KV Mechelen, Perica mist reuzenkans

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. GOAL: 1-0. Laifis kopt Standard op voorsprong. Alles begint bij Verstraete, die te makkelijk een vrijschop weggeeft halverwege de eigen helft. Zinckernagel gooit die voor doel, KVM krijgt de bal niet goed weg, waarop Bokadi de al blind voorbrengt. Centraal voor doel staat daar de Cypriotische verdediger, die zijn eerste van het seizoen maakt. Hij kopt de bal staalhard voorbij Coucke en Walsh.



clock 44' eerste helft, minuut 44. Gevaarlijke hoekschop. Een scherp aangesneden corner van Standard zorgt voor gevaar. Dusenne kopt op Lavalée, zodat we weer een corner krijgen.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Gemor op de tribunes. Er loopt heel wat mis bij Luik, nu gaat een bal van Cimirot richting Fossey niet goed.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Vlam uit de pan. De twee teams snakken naar de rust. Het tempo is wat gaan liggen. KV Mechelen krijgt plots wat ruimte, een voorzet van Van Hoorenbeeck is net te hoog voor Da Cruz, Hairemans komt net te laat inlopen.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Vervanging bij Standard, Gojko Cimirot erin, Jacob Barrett Laursen eruit wissel substitution out Jacob Barrett Laursen substitution in Gojko Cimirot

clock 38' eerste helft, minuut 38. Cimirot komt. Barrett weet niet goed wat hem overkomt, hij schudt met zijn hoofd. Cimirot is zijn vervanger, Standard gaat achteraan met zijn vieren spelen.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Barrett is erbij gaan zitten. De Deen moet gewisseld worden, hij lijkt last te hebben aan de achterkant van zijn knie. Het is niet meteen duidelijk, waar hij dat euvel opgelopen heeft.

clock 31' eerste helft, minuut 31. 30 minuten. De match is nog steeds intens. De inzet langs beide kanten is er, maar de acties zijn vaak onzuiver. Beide teams hebben te veel balverlies.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Canak over. De verdediging van KV Mechelen werkt de bal ongelukkig in de voet van Canak aan het maantje. De youngster draait de bal in één tijd te hoog en te wijd.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Laatste bal. KV Mechelen strijdt, maar de laatste pass is voorlopig nog niet goed genoeg om Bodart te bedreigen.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Zinckernagel. De Deense aanvaller laat nog eens zien tot wat hij in staat is, maar zijn schot gaat iets naast. Sclessin kon de poging wel appreciëren.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Da Cruz mag niet mopperen. Maar doet dat toch. De KVM-spits haalt Barrett onderuit zonder oog voor de bal, dat is normaal geel. Lardot houdt de kaart op zak, maar spreekt de Kaapverdiër wel streng toe. Die moppert terug, maar zou eigenlijk dankbaar moeten zijn.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Schoofs op Laifis (bis). In het eerste kwartier was de bal iets meer voor Standard, maar KVM komt de laatste minuten toch wat meer opzetten. Schoofs kan voor de eerste bezoekende dreiging zorgen. Hij gaat vanaf de rand van de 16 zijn schietkans. Maar Laifis staat in de weg, net als in de rebound.

clock 12' eerste helft, minuut 12. 1e grote kans Standard. Perica heeft heel veel ruimte in de 16, Canak ziet dat, loopt naar voren en bedient de Kroaat. Maar die raakt de bal verkeerd, met zijn knie heeft Coucke er geen moeite mee. Als hij die vol op zijn wreef neemt of eerst nog zou controleren en afwerken, was dit veel gevaarlijker geweest. Het is geweten dat Perica niet de grote afwerker is. Hij maakte dit seizoen 3 competitiegoals, waarvan 2 tegen Zulte Waregem.



clock 9' eerste helft, minuut 9. Fossey verzorging. De dokter moet bij Fossey even checken hoe laat het is. De verdediger botste met zijn hoofd op het hoofd van een KVM-speler en is even groggy.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Barrett talmt te lang. Op de linkerkant heeft Barrett vrij baan, meerdere keren kan hij de bal voorzetten, maar finaal dwarrelt zijn voorzet op het dak van het doel van Coucke.