OH Leuven kan tegen Eupen niet rekenen op geblesseerde topschutter Mario Gonzalez

We moeten ons verbeteren in beide strafschopgebieden. Maar we maken progressie. We weten wat we willen en moeten doen. Eupen-coach Edward Still.

Stef Peeters is een van onze beste spelers en een van de beste middenvelders van de Liga. We kunnen hem niet door één speler vervangen. We zullen zijn afwezigheid collectief opvangen. Eupen-coach Edward Still

4-2 in heenmatch met voedselvergiftiging OHL. OHL heeft trouwens nog wel iets te bewijzen. Am Kehrweg werd het 4-2, nadat 9 bezoekers ziek waren na een voedselvergiftiging.

Ik verwacht een moeilijke wedstrijd tegen een gretig Eupen in volle degradatiestrijd. OHL-coach Marc Brys

Mario voelde iets achteraan zijn bil op training. We nemen geen risico, ook al door de snelle opeenvolging van de wedstrijden. OHL-coach Marc Brys

Nieuwe namen bij Eupen. Vier nieuwe spelers bij Eupen ten opzichte van STVV: Davidson verhuist naar de bank, net als N'Dri. Allebei krijgen ze wat rust van de coach, omdat de vorige match van zaterdag nog in hun benen zit. Aanvoerder Peeters is na een vijfde gele kaart geschorst en Charles-Cook is geblesseerd en zit niet in de selectie. De nieuwe namen: Jeggo, Nuhu, Bitumazala en de genezen Gorenc.



De nieuwe namen: Jeggo, Nuhu, Bitumazala en de genezen Gorenc.

Geen Mario Gonzalez bij OHL. De Spanjaard Mario Gonzalez (26) zal vanavond niet raak treffen. De topschutter van OHL, vrijdag in het Kuipje nog goed voor de 2 doelpunten van de 3 punten, is licht geblesseerd en hoort niet tot de wedstrijdkern. "Super Mario" maakte dit JPL-seizoen al 13 goals in 15 duels, enkel Paul Onuachu van leider Genk doet beter met 14 goals in 17 duels. In de plaats van Mario Gonzalez komt Nsingi. Ten opzichte van de winnende elf op Westerlo komt Kiyine in de plaats van Keita. Die wissel gebeurde vrijdag ook al bij de rust. Mendyl pakte vrijdag weer rood, zijn tweede in drie matchen, maar staat straks toch gewoon aan de aftrap, want zijn schorsing is nog niet uitgesproken. Tamari speelt ook, alhoewel OHL hem als eindecontractspeler nog van de hand wil doen in deze mercato. Aanvoerder Mathieu Maertens blijft door blessure afwezig.



"Super Mario" maakte dit JPL-seizoen al 13 goals in 15 duels, enkel Paul Onuachu van leider Genk doet beter met 14 goals in 17 duels.



In de plaats van Mario Gonzalez komt Nsingi. Ten opzichte van de winnende elf op Westerlo komt Kiyine in de plaats van Keita. Die wissel gebeurde vrijdag ook al bij de rust. Mendyl pakte vrijdag weer rood, zijn tweede in drie matchen, maar staat straks toch gewoon aan de aftrap, want zijn schorsing is nog niet uitgesproken.



Tamari speelt ook, alhoewel OHL hem als eindecontractspeler nog van de hand wil doen in deze mercato.



Aanvoerder Mathieu Maertens blijft door blessure afwezig.

OHL in winning mood, Eupen met zorgen. OHL kon vorige week op het veld van Westerlo (1-2) nog maar een 2e keer winnen in zijn laatste 9 competitiematchen, maar zo kwam het wel tot op 1 punt van de top 8 (Play-off II). Met 29 punten heeft het vanavond STVV (30), Westerlo (30) en Standard (31) in het vizier, al ontvangt Westerlo om 20.45 uur Genk en krijgt Standard op hetzelfde moment KV Mechelen op bezoek. Na de broodnodige winst in de degradatietopper tegen Seraing eind december klom Eupen met een 7 op 9 uit de kelder, maar daarna volgden twee thuisnederlagen tegen Charleroi (1-2) en STVV (0-2). Eupen staat op plaats 14 maar 2 punten boven de degradatiezone met Oostende (17 ptn), Zulte Waregem (16) en Seraing (15).



Na de broodnodige winst in de degradatietopper tegen Seraing eind december klom Eupen met een 7 op 9 uit de kelder, maar daarna volgden twee thuisnederlagen tegen Charleroi (1-2) en STVV (0-2).



Eupen staat op plaats 14 maar 2 punten boven de degradatiezone met Oostende (17 ptn), Zulte Waregem (16) en Seraing (15).

Opstelling OH Leuven. Valentin Cojocaru, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Hamza Mendyl, Musa Tamari, Sofian Kiyine, Siebe Schrijvers, Casper De Norre, Jón Dagur Thorsteinsson, Nachon Nsingi

Opstelling KAS Eupen. Lennart Moser, Boris Lambert, Rune Paeshuyse, Jan Gorenc, Yentl Van Genechten, Gary Magnée, James Jeggo, Isaac Christie-Davies, Nathan Bitumazala, Isaac Nuhu, Smail Prevljak