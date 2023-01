LIVE: Oppermachtig OHL rust met voorsprong tegen zwak Eupen dankzij Thorsteinsson

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij OH Leuven, Dylan Ouédraogo erin, Hamza Mendyl eruit wissel substitution out Hamza Mendyl substitution in Dylan Ouédraogo

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij OH Leuven, Kristiyan Malinov erin, Sofian Kiyine eruit wissel substitution out Sofian Kiyine substitution in Kristiyan Malinov

clock 65' tweede helft, minuut 65. Nsingi gaat graag neer. OHL heeft het duidelijker moeilijk, maar komt er met Nsingi nog eens uit. De spits gaat diep, lijkt de bal te ver over de achterlijn te duwen, maar stopte Paeshuyse hem misschien foutief? Neen, zegt de VAR. . Nsingi gaat graag neer OHL heeft het duidelijker moeilijk, maar komt er met Nsingi nog eens uit. De spits gaat diep, lijkt de bal te ver over de achterlijn te duwen, maar stopte Paeshuyse hem misschien foutief?



Neen, zegt de VAR.

clock 61' tweede helft, minuut 61. N'Dri weer gevaarlijk. De Ivoriaan zorgt duidelijk voor meer vuur, weer komt hij vinnig vanaf rechts en trapt hij laag over de lat. De bal is nog geraakt: weer corner. . N'Dri weer gevaarlijk De Ivoriaan zorgt duidelijk voor meer vuur, weer komt hij vinnig vanaf rechts en trapt hij laag over de lat. De bal is nog geraakt: weer corner.

clock 61' 2 koeien gespot in de tribune. tweede helft, minuut 61. 2 koeien gespot in de tribune

clock 58' tweede helft, minuut 58. Mendyl geel. Mendyl gaat weer het boekje in, hij haalt de opkomende N'Dri onderuit: geel. Mendyl kennen we als de man van de twee rode kaarten in drie wedstrijden. . Mendyl geel Mendyl gaat weer het boekje in, hij haalt de opkomende N'Dri onderuit: geel. Mendyl kennen we als de man van de twee rode kaarten in drie wedstrijden.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Derde hoekschop Eupen. De offensievere bedoelingen van de bezoekers uiten zich al meteen in 3 corners in de tweede helft. Maar echte doelkansen komen daar niet uit voort. De koppoging van Davidson gaat ver naast. . Derde hoekschop Eupen De offensievere bedoelingen van de bezoekers uiten zich al meteen in 3 corners in de tweede helft. Maar echte doelkansen komen daar niet uit voort. De koppoging van Davidson gaat ver naast.

clock 55' tweede helft, minuut 55. N'Dri dwingt hoekschop af. We zien Panda's in de tribune applaudisseren voor N'Dri. De invaller dwingt op de rechterkant een hoekschop af. Die levert niets op. Eupen dan wel meer de bal, maar gevaar is er nog niet. . N'Dri dwingt hoekschop af We zien Panda's in de tribune applaudisseren voor N'Dri. De invaller dwingt op de rechterkant een hoekschop af. Die levert niets op.



Eupen dan wel meer de bal, maar gevaar is er nog niet.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Golvend. Anders dan in de eerste helft gaat de bal nu goed over en weer het veld. Eupen wil zich herpakken, maar dat was ook nodig. Minder goed kon niet. . Golvend Anders dan in de eerste helft gaat de bal nu goed over en weer het veld. Eupen wil zich herpakken, maar dat was ook nodig. Minder goed kon niet.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Nsingi. Daar is OHL weer: Nsingi krijgt de bal in de 16 en schiet vanuit de draai, Moser kent er weer geen moeite mee. . Nsingi Daar is OHL weer: Nsingi krijgt de bal in de 16 en schiet vanuit de draai, Moser kent er weer geen moeite mee.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Thorsteinsson kopt. Davidson zorgde meteen voor een bal naar voren, maar het is OHL dat de eerste kans van de tweede helft afdwingt. Een bal vanaf links vindt Thorsteinsson,die alleen aan de tweede paal staat. De IJslander kopt op Moser. . Thorsteinsson kopt Davidson zorgde meteen voor een bal naar voren, maar het is OHL dat de eerste kans van de tweede helft afdwingt. Een bal vanaf links vindt Thorsteinsson,die alleen aan de tweede paal staat. De IJslander kopt op Moser.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Davidson voor Lambert, N'Dri voor Jeggo. Eupen-coach Edward Still moest iets doen. Hij gooit Davidson erin in de plaats van Lambert, een verdediger voor een verdediger. Davidson is een vaste waarde, maar hij kreeg een helft rust, omdat de match zaterdag tekort op die van vandaag kwam. Met N'Dri brengt hij ook een extra aanvaller in de plaats van middenvelder Jeggo. N'Dri is met 5 goals de topschutter van Eupen, ook hij kreeg wat rust. . Davidson voor Lambert, N'Dri voor Jeggo Eupen-coach Edward Still moest iets doen. Hij gooit Davidson erin in de plaats van Lambert, een verdediger voor een verdediger. Davidson is een vaste waarde, maar hij kreeg een helft rust, omdat de match zaterdag tekort op die van vandaag kwam.



Met N'Dri brengt hij ook een extra aanvaller in de plaats van middenvelder Jeggo. N'Dri is met 5 goals de topschutter van Eupen, ook hij kreeg wat rust.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:34 rust, 19 uur 34. Vervanging bij KAS Eupen, Konan N'Dri erin, James Jeggo eruit wissel substitution out James Jeggo substitution in Konan N'Dri

clock 19:33 rust, 19 uur 33. Vervanging bij KAS Eupen, Jason Davidson erin, Boris Lambert eruit wissel substitution out Boris Lambert substitution in Jason Davidson

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rust: 1-0. Er stond maar één ploeg op het veld in de eerste helft: de thuisploeg domineerde en trok enthousiast naar voren. Iets voor het half uur zorgde Thorsteinsson voor de verdiende voorsprong, de IJslander kon niet missen na een knappe actie van Tamari. Echt grote kansen had OHL ook niet, maar wel 8 doelpogingen. Eupen had maar 29 procent balbezit en was maar één keer gevaarlijk: Magnée bediende Prevljak, die te zwak inkopte. . Rust: 1-0 Er stond maar één ploeg op het veld in de eerste helft: de thuisploeg domineerde en trok enthousiast naar voren. Iets voor het half uur zorgde Thorsteinsson voor de verdiende voorsprong, de IJslander kon niet missen na een knappe actie van Tamari.



Echt grote kansen had OHL ook niet, maar wel 8 doelpogingen. Eupen had maar 29 procent balbezit en was maar één keer gevaarlijk: Magnée bediende Prevljak, die te zwak inkopte.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Vrijschop levert niets op. Eupen kreeg nog een kans om toch nog eens voor gevaar te zorgen, maar benut de vrijschop niet. Kiyine probeert de bal weg te werken, maar wordt onderuitgehaald door Magnée. Geel is op zijn plaats. . Vrijschop levert niets op Eupen kreeg nog een kans om toch nog eens voor gevaar te zorgen, maar benut de vrijschop niet. Kiyine probeert de bal weg te werken, maar wordt onderuitgehaald door Magnée. Geel is op zijn plaats.

clock 44' eerste helft, minuut 44. 1' extra tijd. Eupen krijgt nog een vrije trap op een interessant plaats. Kiyine ziet geel, omdat hij Nuhu neerhaalt. . 1' extra tijd Eupen krijgt nog een vrije trap op een interessant plaats. Kiyine ziet geel, omdat hij Nuhu neerhaalt.