LIVE: OHL - zonder geblesseerde topschutter Mario Gonzalez - is baas tegen Eupen

clock 27' eerste helft, minuut 27. GOAL: 1-0. Thorsteinsson zorgt voor de Leuvense bevrijding. Na een individuele actie van Tamari diep op de rechterkant trapt die schuin en hard naar doel, de bal wijkt af en de IJslander staat op de goede plaats. Op 1 meter van de doellijn kan hij niet meer missen. . GOAL: 1-0 Thorsteinsson zorgt voor de Leuvense bevrijding. Na een individuele actie van Tamari diep op de rechterkant trapt die schuin en hard naar doel, de bal wijkt af en de IJslander staat op de goede plaats. Op 1 meter van de doellijn kan hij niet meer missen.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Eupen herstelt evenwicht. De laatste minuten is de dadendrang naar voren van OHL een beetje stilgevallen. Eupen schuift wat hoger en heeft al een beetje meer de bal. Maar tot een nieuwe bezoekende kans komt het niet. Het is zijn 4e goal van het seizoen. . Eupen herstelt evenwicht De laatste minuten is de dadendrang naar voren van OHL een beetje stilgevallen. Eupen schuift wat hoger en heeft al een beetje meer de bal. Maar tot een nieuwe bezoekende kans komt het niet. Het is zijn 4e goal van het seizoen.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Patris mist kopbal. OHL dreigt wel, maar de echt grote kansen zijn er nog niet. Na een corner van Schrijvers leek Patris in een goede koppositie te staan, maar hij raakte de bal niet goed. . Patris mist kopbal OHL dreigt wel, maar de echt grote kansen zijn er nog niet. Na een corner van Schrijvers leek Patris in een goede koppositie te staan, maar hij raakte de bal niet goed.

clock 17' eerste helft, minuut 17. 75%-25%. De cijfers van het balbezit zeggen voorlopig alles over deze match: OHL is baas en heeft de bal. . 75%-25% De cijfers van het balbezit zeggen voorlopig alles over deze match: OHL is baas en heeft de bal.

clock 17' eerste helft, minuut 17.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Beste kans van de match voor... Eupen. Net voor het kwartier steekt Eupen voor het eerst zijn neus aan het venster. Magnée verovert de bal op de eigen helft en rukt op. Met zijn voorzet bereikt hij het hoofd van de vrijstaande Prevljak. Die heeft al beter gedaan, Cojocaru kan simpel pakken. . Beste kans van de match voor... Eupen Net voor het kwartier steekt Eupen voor het eerst zijn neus aan het venster. Magnée verovert de bal op de eigen helft en rukt op. Met zijn voorzet bereikt hij het hoofd van de vrijstaande Prevljak. Die heeft al beter gedaan, Cojocaru kan simpel pakken.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Nog geen kans Eupen. Het is voorlopig al thuisploeg wat de klok slaat, Eupen komt ternauwernood over de middenlijn, laat staan dat het gevaarlijk is. OHL combineert wel vlot. . Nog geen kans Eupen Het is voorlopig al thuisploeg wat de klok slaat, Eupen komt ternauwernood over de middenlijn, laat staan dat het gevaarlijk is.



OHL combineert wel vlot.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Mendyl zet goed voor. Voor de 2e keer in 2 minuten pakt Mendyl uit met een goede voorzet vanaf de linkerkant. Nsingi wordt goed bewaakt. . Mendyl zet goed voor Voor de 2e keer in 2 minuten pakt Mendyl uit met een goede voorzet vanaf de linkerkant. Nsingi wordt goed bewaakt.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Reuzenkans Nsingi. Volgende mogelijkheid voor OHL: een bal vanaf links komt tussen penaltypunt en kleine backlijn in de voet van Nsingi, die heeft 2 man achter zich, hij draait en trapt, maar via een verdediger gaat de bal in hoekschop. Die levert niets op. . Reuzenkans Nsingi Volgende mogelijkheid voor OHL: een bal vanaf links komt tussen penaltypunt en kleine backlijn in de voet van Nsingi, die heeft 2 man achter zich, hij draait en trapt, maar via een verdediger gaat de bal in hoekschop. Die levert niets op.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Laag blok Eupen. De bezoekers laten de bezoekers komen en zakken massaal terug. . Laag blok Eupen De bezoekers laten de bezoekers komen en zakken massaal terug.

clock 5' eerste helft, minuut 5.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Kiyine trapt hoog over. Na een eerste keer wat aandringen van Eupen komt OHL er snel uit. Maar Kiyine beslist iets te snel om te trappen, van te ver en niet goed gericht. De bal waait hoog over en naast. Afspelen was beter geweest. . Kiyine trapt hoog over Na een eerste keer wat aandringen van Eupen komt OHL er snel uit. Maar Kiyine beslist iets te snel om te trappen, van te ver en niet goed gericht. De bal waait hoog over en naast. Afspelen was beter geweest.

clock 2' eerste helft, minuut 2. 90 seconden. Na 1,5 minuut komt OHL voor het eerst in de backlijn van de bezoekers, maar meer dan dat is het niet. . 90 seconden Na 1,5 minuut komt OHL voor het eerst in de backlijn van de bezoekers, maar meer dan dat is het niet.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Lambrechts fluit de match op gang. OHL trapt speeldag 21 op gang in een redelijk gevuld Den Dreef. . Lambrechts fluit de match op gang OHL trapt speeldag 21 op gang in een redelijk gevuld Den Dreef.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:22 vooraf, 18 uur 22. Prevljak en De Norre aanvoerders. OHL mag aftrappen. . Prevljak en De Norre aanvoerders OHL mag aftrappen.

clock 18:18 vooraf, 18 uur 18. We moeten ons verbeteren in beide strafschopgebieden. Maar we maken progressie. We weten wat we willen en moeten doen. Eupen-coach Edward Still. We moeten ons verbeteren in beide strafschopgebieden. Maar we maken progressie. We weten wat we willen en moeten doen. Eupen-coach Edward Still

clock 18:13 vooraf, 18 uur 13. Stef Peeters is een van onze beste spelers en een van de beste middenvelders van de Liga. We kunnen hem niet door één speler vervangen. We zullen zijn afwezigheid collectief opvangen. Eupen-coach Edward Still. Stef Peeters is een van onze beste spelers en een van de beste middenvelders van de Liga. We kunnen hem niet door één speler vervangen. We zullen zijn afwezigheid collectief opvangen. Eupen-coach Edward Still

clock 18:09 vooraf, 18 uur 09. 4-2 in heenmatch met voedselvergiftiging OHL. OHL heeft trouwens nog wel iets te bewijzen. Am Kehrweg werd het 4-2, nadat 9 bezoekers ziek waren na een voedselvergiftiging. . 4-2 in heenmatch met voedselvergiftiging OHL OHL heeft trouwens nog wel iets te bewijzen. Am Kehrweg werd het 4-2, nadat 9 bezoekers ziek waren na een voedselvergiftiging.