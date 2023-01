LIVE: Vincent Janssen krult de dubbele voorsprong in de verste hoek

clock 24' eerste helft, minuut 24. Het gaat net iets te makkelijk voor Antwerp. Door de afwezige fans lijkt het op de sfeer van een oefenmatch, en ook het spel heeft er alle schijn van. Driehoekjes worden makkelijk gevormd, Muja kan dit keer niet afwerken. . Het gaat net iets te makkelijk voor Antwerp. Door de afwezige fans lijkt het op de sfeer van een oefenmatch, en ook het spel heeft er alle schijn van. Driehoekjes worden makkelijk gevormd, Muja kan dit keer niet afwerken.

Janssen krult 0-2 in verste hoek. Stengs krijgt de bal in de zestien van Ekkelenkamp, wat een zwerm aan Oostende-spelers zijn richting uitduwt. Hij legt terug tot bij Janssen, die klaarlegt en de bal in de verste hoek krult. Doelman Philips is woedend op zijn defensie.

Sakamoto is de meest bedrijvige Oostendenaar in de openingsfase. Hij gaat Avila voorbij en zoekt een ploeggenoot, zonder succes.

Dwomoh amuseert zich met wat no look-passes. Niet dat het KVO veel oplevert in de opbouw.

VAR keurt doelpunt goed. In Tubeke wil de VAR nog even dubbelchecken of er geen buitenspel of overtreding is gemoeid bij de openingstreffer. Het antwoord is neen, dus mag KVO het spel op gang brengen.

Muja opent de score: 0-1. Het zijn de bezoekers die de score openen. Vermeeren opent op Balikwisha, die zijn mannetje achterlaat. Met een lage voorzet vindt hij Muja voor doel. Zijn collega-winger werkt beheerst af.

Eerste KVO-poging. Rocha Santos krijgt de bal aan de rand van de zestien en haalt de trekker over. Een eerste poging van Oostende vliegt hoog over.

Nadat Oostende even de touwtjes in handen had, bezoekt Antwerp het doelgebied van Philips nog eens. De Laet verstuurt een hoge voorzet naar Ekkelenkamp, die er niets mee kan aanvangen.

De Laet duwt zijn teen tegen een scherpe steekbal van Oostende. Het levert een aangenaam wedstrijdbegin op, voorlopig zonder echt grote doelkansen.

Sakamoto versiert een vrije trap op een interessante plek. Hij gaat zelf achter de bal staan, maar dropt het leer in Butez zijn handen.

Opnieuw Antwerp. De bezoekers hebben geen last van het vroege aanvangsuur. Muja loopt diep op de rechterflank, maar is net iets te enthousiast. De lijnrechter wappert met zijn vlag.

Meteen waarschuwing bij aftrap! Antwerp begint verschroeiend aan de partij. Na nog geen 25 seconden zweeft een plaatsbal voorbij de verste paal. KV Oostende is gewaarschuwd.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Uiteraard is het niet leuk wat Frey beslist heeft, maar ik wil alleen met jongens werken die alles voor deze club geven. Mark van Bommel.

Antwerp niet geweldig buitenshuis. Antwerp kon zijn laatste 5 uitwedstrijden in de Jupiler Pro League niet winnen. De laatste uitzege is al geleden van midden september, toen Cercle Brugge 2 doelpunten slikte.

"Altijd en massaal paraat als het om normale uren gaat" Geen fans, maar wel een duidelijke boodschap vanuit het kamp van Antwerp. Een verplaatsing naar de kust was op een woensdagavond om 18.30 uur onmogelijk voor heel wat supporters, dus uiten ze op deze manier hun onvrede.

