Antwerp maakt vanavond de trip naar Oostende, zonder Frey en ook zonder fans

vooraf, 12 uur 05. Geen fans en geen Frey. Antwerp trekt vanavond naar Oostende zonder aanvaller Michael Frey. De spits is uit de gratie gevallen en zit voor de 2e match op rij niet in de selectie. Frey heeft zijn zinnen gezet op Schalke 04, al lijkt er voorlopig nog niet al te veel schot in die transfer te zitten. Ook afwezig in Oostende: de supporters van Antwerp. Zij zijn boos omdat de wedstrijd al om 18.30 uur, een lastig aanvangsuur op een woensdag. Uit protest blijven de fans straks thuis en zal het bezoekersvak in de Diaz Arena dus leeg blijven. .