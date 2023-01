LIVE: Kortrijk wil kloof met hekkensluiter Seraing vergroten

Kortrijk begint sterk aan de wedstrijd tegen Seraing. Het is duidelijk dat Storck enkel tevreden is met 3 punten.

Seraing trapt de wedstrijd op gang en is enkele seconden later de bal al kwijt.

vooraf, 20 uur 36. Avenatti opnieuw in de basis. Avenatti krijgt opnieuw zijn kans in de basiself van Bernd Storck. Voorts zijn ook Bruno en Silva de nieuwe namen. .

vooraf, 17 uur 46. Kortrijk incasseert dubbele tik. Terwijl Gent omhoog kijkt richting top 4, incasseert Kortrijk een dubbele tik in een week. Eerst uitgeschakeld door Mechelen in de beker, daarna in Gent voor het eerst verliezen in de competitie sinds 13 november. Recht de ploeg vandaag zijn rug? .