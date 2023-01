Vermoeid Union lijdt bij Cercle Brugge eerste puntenverlies van 2023

clock 90+5'

tweede helft, minuut 95. einde: 1-1. De wedstrijd is afgelopen. Cercle heeft zijn eerste punt te pakken in 2023, Union lijdt zijn eerste puntenverlies van het jaar. In een amusante tweede helft opende Cercle na het uur de score. Francis brak de verdediging open met een splijtende pass, jeugdproduct Somers nam aan en schoof binnen. Union prikte tegen via de lange Zweed Nilsson. In zijn eerste competitiematch als basisspeler liep hij goed in op een bal van invaller Lazare. In het klassement moet nummer 2 Union Genk laten lopen. De leider staat nu 9 punten voor. Cercle is 10e. .