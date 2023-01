LIVE: Nilsson kan de eerste kans niet verzilveren voor Union bij Cercle

eerste helft, minuut 22. Puertas over. Gevaar gesignaleerd voor het doel van Cercle. Uiteindelijk kan Puertas afdrukken van ver. Hij schiet over. .

De eerste kans is ook voor Union. Nilsson komt oog in oog te staan met Majecki, de Poolse doelman van Cercle wint het duel.

vooraf, 18 uur . eerste goal van Cercle in 2023? Cercle Brugge kan een opsteker goed gebruiken. De vereniging heeft dit jaar nog geen punt kunnen sprokkelen (0-1 thuis tegen Westerlo en 2-1 in Charleroi). Meer nog: het heeft nog niet kunnen scoren. Het doelpunt in Charleroi was een owngoal. .