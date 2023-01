Cercle Brugge-coach Muslic: "Union is op dit moment het beste team in de competitie"

Union is op dit moment het beste team in de competitie. Zowel individueel als collectief zijn ze heel sterk. Ik heb veel respect voor de ploeg en hun trainer.

vooraf, 09 uur 52. Union is op dit moment het beste team in de competitie. Zowel individueel als collectief zijn ze heel sterk. Ik heb veel respect voor de ploeg en hun trainer. Cercle-coach Miron Muslic.

vooraf, 09 uur 48. Siquet in de selectie bij Cercle. Cercle Brugge kan vanavond voor het eerst een beroep doen op Hugo Siquet. De verdediger verliet een jaar geleden Standard, maar keerde na een mislukt avontuur bij Freiburg onlangs terug naar België. "Voor ons project is het fantastisch dat we een speler als Siquet kunnen halen. Dit is een grote transfer voor ons", zegt coach Muslic. "Veel ploegen zaten achter hem aan, maar hij was overtuigd van ons project." .