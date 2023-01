LIVE: Anderlecht moet meteen achtervolgen na balverlies Debast

Daar is Gano nog een keer, maar de vlag gaat de hoogte in. De aanvaller stond heel nipt buitenspel.

Hier hebben we niet naar uitgekeken. Zonder fans lijken we weer in de coronaperiode te voetballen.

Nog 5 minuten voor de aftrap. Het is stil in Anderlecht. De club moet vanavond zonder publiek voetballen na wangedrag van sommige fans in Luik.

vooraf, 19 uur 26. Peter Vandenbempt: "Wie durft zijn hand in vuur steken voor zege Anderlecht?". Week van de waarheid voor Anderlecht. Duels tegen Zulte Waregem en Seraing zullen paars-wit leren of ze naar boven of naar onderen mogen kijken. Vandenbempt blikt vooruit aan het Lotto Park: "Of geen fans een voordeel zijn? Ja en nee, een leeg stadion kost Anderlecht 700.000 euro aan inkomsten - niet min voor een noodlijdende club. Al zouden er natuurlijk protestacties geweest zijn omdat voorzitter Wouter Vandenhaute geen volledige stap opzij gezet heeft. Tegen Union stonden de supporters wel nog achter de ploeg, maar mocht het tegen Zulte Waregem sportief mislopen... Dan zou er misschien een negatief effect geweest zijn op een ploeg die al zonder vertrouwen speelt." "Normaal zou Anderlecht favoriet moeten zijn, toch een club met naam en faam tegen de voorlaatste. Maar wie durft daar zijn hand nog voor in het vuur steken? Zulte Waregem zal een beter gevoel overgehouden hebben aan die 1-0-nederlaag in Genk dan Anderlecht met zijn punt in Brugge." .