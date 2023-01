Druk op de ketel bij Anderlecht tegen Zulte Waregem: "Hier is altijd druk"

Natuurlijk zullen we onze fans enorm missen, maar het is nu zo. We hebben maar één job, supporters of geen supporters in het stadion. Dat is een goede prestatie leveren en trachten te winnen.

vooraf, 16 uur 23. Natuurlijk zullen we onze fans enorm missen, maar het is nu zo. We hebben maar één job, supporters of geen supporters in het stadion. Dat is een goede prestatie leveren en trachten te winnen. Brian Riemer (coach Anderlecht).

clock 16:22

vooraf, 16 uur 22. Anderlecht - Zulte Waregem. Coach Brian Riemer beseft wat er tegen de respectievelijke voorlaatste en hekkensluiter in de Jupiler Pro League op het spel staat, maar de T1 blijft kalm. "Bij een club als Anderlecht is er altijd druk", zei de Deense coach van paars-wit dinsdag op een persmoment in het Lotto Park, in aanloop naar het duel met Essevee. "Voor ons verandert er dus niet veel. We hebben geloof en vertrouwen na het punt tegen Club Brugge." De Deen weigert het tweeluik ook als "cruciaal" te benoemen. "We spelen elke wedstrijd en zien nadien waar we uitkomen. We begonnen in een moeilijke situatie, maar vatten match per match aan en willen punt per punt pakken. Aan het einde van de rit zien we wat we er dan uit kunnen halen." "Je kan het verloop van een wedstrijd trouwens niet altijd voorspellen. Denk aan ons duel tegen Union, waarin een snelle rode kaart invloed heeft op het spelbeeld." .