OHL-coach Brys: "Duel op Westerlo belangrijk voor Play-off II"

vooraf, 14 uur 34. Trainers van Westerlo hebben verleden bij OHL. Zowel T1 Jonas De Roeck, als T2 Mo Messoudi hebben een verleden bij de bezoekers, De Roeck speelde in de jaargang 2022-2023 15 duels voor OHL, Messoudi was er een jaar later aan de slag. In 31 duels was hij goed voor 3 goals en 8 assists. Thuisspelers Nick Gillekens en Lukas Van Eenoo waren ook ooit actief aan Den Dreef. .